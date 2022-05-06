富國銀行高球錦標賽6日打完第一回合，目前暫居領先地位的是34歲澳洲選手戴伊，他單日打出8博蒂、1柏忌，以低於標準桿7桿的63桿成績領先群雄，「我感覺事情進行順遂，只需繼續低著頭前進。」台灣好手潘政琮則以低標準桿2桿的68桿並列第38。

目前世界排名第127的戴伊，曾拿過2015年PGA錦標賽冠軍，即將尋求生涯第12次美巡賽冠軍，但他自從2018年富國銀行錦標賽摘冠之後，整整4年都沒奪冠，主因是近年他飽受背部傷勢困擾，讓他只能打打停停，如今總算稍微恢復健康了。

「這確實很鼓舞人心，」戴伊表示，「尤其是假如我打得不錯，人們就會一直問我的背傷狀況如何，那或許是我並非想要大家持續討論到的問題。所以我必須做好很多工作，我非常勤奮與努力保持健康，我現在經常打嗝，但我從不在意，我的狀況很好。」

至於尋求這項賽事衛冕的麥克羅伊，今天打出7博蒂、2柏忌與1雙柏忌的低標準桿3桿67桿成績，目前並列第17，「經過3周休息後，我回到賽場上打球，在場上難免出現一些錯誤，能在這裡打出7博蒂表現算不錯了，這裡是那種不能發生太多錯誤的球場之一。」