媒體人陳揮文指出，指揮中心1日發出澄清稿，指「德國快篩劑一劑只要30元，須天天快篩才出門」為「不正確資訊」，該截圖為民進黨立委高嘉瑜臉書。（圖／翻攝自《中視》）

本土疫情大爆發，民眾快篩一劑難求，民進黨立委高嘉瑜與衛福部部長陳時中也為此對槓。媒體人陳揮文指出，指揮中心1日特別刊出高臉書的圖文，指其為「不正確資訊」，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰，但高所言並不是假的，他喊話陳時中「來啊！把高嘉瑜抓去罰300萬啊！」

陳揮文昨日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，指揮中心稱高嘉瑜的臉書「德國快篩劑一劑只要30元，須天天快篩才出門」一文是假消息，讓他忍不住直言：「來啊！把高嘉瑜抓去罰300萬啊！」

陳揮文強調，高嘉瑜寫的到底是真的還是假的，顯然是真的，因為德國真的有快篩一劑30元，這個連經濟部部長王美花都證實了，因王美花說外館的同仁回報，「比較便宜的快篩是大陸製的」。陳表示，既然大陸製快篩能在德國、美國上架，代表人家有通過當地的核准，王所言才是在「認知作戰」；高也並非說「須天天快篩才出門」，而是說「幾乎天天快篩才出門」，「幾乎天天」跟「須天天」明明就是不同的

對此，陳揮文痛批，高嘉瑜身為執政黨立委提出質疑，卻慘遭綠營自家人修理，甚至還有民進黨立委說「這種事情應該黨內先溝通」，導致高處境變成現在這樣，讓他非常看不下去。