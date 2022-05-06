晶圓代工廠世界(5347)規畫增選1席獨立董事，公司5日召開董事會，通過提名前科技部長、國立台灣大學講座教授陳良基為第10屆董事會獨董增選候選人，將於6月14日召開的股東常會中進行選舉。

陳良基過去曾任科技部部長、教育部政務次長、國立台灣大學電資學院副院長、國家實驗研究院院長、智慧電子國家型科技計畫共同主持人等職。

世界先進表示，陳良基具完整且豐富的專業能力與產官學經驗，尤其在科技部長任內，進行制度改革、鏈結海內外資源與新創培育，以及發展人工智慧（AI）計畫，對產業了解甚深。