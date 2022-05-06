創見(2451)董事會通過2022年第一季合併財務報表，單季稅後淨利7.79億元，季增59.8%、年增39.3%，每股盈餘為1.82元。展望未來，烏俄戰、疫情等變數未緩解，業績受到一定程度衝擊，加上強勢美元恐影響匯兌損失，不過創見將持續精進供應鏈及庫存管理、優化生產效能，增加競爭優勢，帶動營運上揚。

創見第一季合併營收34.49億元，季減1.39%、年減1.4%；營業毛利8.60億元，季減4.10%、年增0.90%；營業利益5.24億元，季減11.0%、年增1.08%；稅後淨利7.79億元，季增59.8%、年增39.3%；每股盈餘為1.82元，相較去年第四季1.14元、去年同期1.30元成長。

回顧今年第一季，營業毛利率達24.9%，與前期和去年同期相當，主要受惠於採購政策及庫存成本控管，即便原物料波動及諸多總體經濟不利因素，仍能保有穩定營運績效，營業淨利率亦達15.2%，維持高獲利成果。而業外損益本季獲利金額較高，主係集團內創見資訊(上海)有限公司，工廠生活區因應當地土地徵收案，核准處分土地使用權及建築物，本季處分完畢認列收益約台幣3.44億元，EPS影響數約每股0.80元。

展望未來，烏俄戰爭及大陸防疫規範等重大經濟變數仍未緩解，導致公司重要的大陸及東歐市場，業績受到一定程度衝擊，而強勢美元也可能對日常交易有所影響，創見已提前保留合適的外幣部位，供營運所需並降低匯兌損失。更重要的是，創見將持續精進供應鏈及庫存管理、優化生產效能，同時加大力度推廣各類嵌入式產品並擴大應用層面，期能充分發揮競爭優勢，帶動營收及獲利成長。