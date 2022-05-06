連鎖餐飲集團王品(2727)董事會通過2022年首季財報，在台灣事業群維持暢旺、降低受疫情影響的中國大陸事業群營運衝擊程度，使歸屬母公司稅後淨利1.22億元、每股盈餘（EPS）1.62元，雙雙回升至近1年高點。

展望後市，雖然近期台灣疫情升溫，本土確診連日新增破萬，但第三劑疫苗施打率逐步攀升，預料疫情可望盡快獲得控制，王品預估對第二季獲利屬於短期影響，台灣事業群將持續擴張市占率，中國大陸事業群則以穩健經營為目標，盼下半年疫情受控後加速追趕業績。

王品2022年首季合併營收46.81億元，季減7.11％、年增0.8％，創歷史第三高。毛利率回升至44.36％的近1年高點，惟營業利益1.63億元，季減9.05％、年減達30.61％，使營益率降至3.49％，低於去年第四季的3.57％及同期的4.99％。

雖然本業獲利出現「雙降」，但王品首季業外虧損0.36億元，季減達74.41％、年減達48.51％，虧損幅度顯著收斂，使歸屬母公司稅後淨利1.22億元，雖年減10.27％、但季增達57.73％，每股盈餘1.62元，雙雙回升至近1年高點。

觀察王品兩岸事業群表現，台灣隨著疫情平穩使消費信心恢復，配合春節、情人節、228連假等多個節慶檔期帶動餐飲需求，使首季營收34.33億元，僅季減0.4％、年增達10.35％，改寫同期新高，營益率「雙升」至7.75％，創近1年半高點。

不過，中國大陸事業群因3月以來疫情多點爆發，深圳、昆山、北京、鄭州接連封控管制，上海封城超過1個月，受清零政策衝擊，首季營收降至12.48億元，季減達21.64％、年減達22.37％，營業虧損擴大使營益率降至負8.2％，雙創近2年低點。

雖然疫情導致王品中國大陸事業群首季營業虧損擴大至1.02億元，拖累王品首季合併財報表現，但台灣事業群首季營業利益達2.65億元，季增達23.96％、年增達32.98％，降低營運受衝擊程度，使王品首季整體表現仍優於法人預期。