近來新冠肺炎本土疫情急遽升溫，演藝圈裡也有不少藝人接二連三染疫，明星家庭艾力克斯和李詠嫻一家四口上周傳出確診，全家因此進入隔離。今(6日)稍早媒體報導，艾力克斯一家已恢復健康，今正式出關，他以過來人身分受訪，分享走過患病後比快篩更有效靈敏判別染病的方法。

近來許多藝人紛紛傳出罹患新冠肺炎的消息，上周未婚夫妻宇威和陳庭妮傳出檢測呈陽性，但幸好為輕症，東森美女主播蔡依臻也承認確診，為此還自責打給姊姊，擔心是自己傳染給外甥，而「最美士官長」劉香慈則鬆口和兒子一起罹患新冠肺炎，他們依政府規定，「從被匡列到被安排PCR 、隔離、自主健康管理⋯到回歸正常生活模式。我們都復元（原）了」。

上週艾力克斯和老婆李詠嫻、兒子、女兒也傳出確診，所幸症狀不嚴重，經紀公司透露原本是艾力克斯先發現喉嚨不舒服，他警覺立刻帶全家到醫院檢查，結果果然一家四口PCR都呈陽性，從上周全家開始進入居家隔離，病情有如輕微感冒。

據《三立新聞網》報導，艾力克斯一家經過10天的隔離期後，今(6日)正式出關，走過這一遭，他認為不能仰賴快篩，以他們家為例，他兒子一開始快篩是陰性，但出現類似症狀，而李詠嫻本來就有氣喘病，起初也不以為確診，因此艾力克斯認為比起快篩的結果，多關注自己和他人身體狀況更重要，部分人一開始沒症狀，或快篩並未呈現陽性，但從接觸史去判別，小心謹慎面對疫情才不會造成防疫破口，他也透露因為太太有氣喘，之後會再帶李詠嫻回診，確認身體恢復狀況。