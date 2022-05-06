昨晚在中華職棒場上富邦悍將以3：7輸給樂天桃猿，目前戰績4勝17敗，勝率又從2成掉到1成90，先發投手陳鴻文投6局被敲9支安打(1轟)失5分，最後吞下開季3連敗、跨季6連敗，而此戰富邦守備再次出現嚴重缺失，9局洋投優瑪投球時出現一壘「鬧空城」局面，讓擊出滾地球的林泓育輕鬆上壘。

富邦進入第9局以3：6落後，這時洋投優瑪在場投球，成功解決1人時被下一棒林泓育敲出一二壘間滾地球，一壘手范國宸選擇離開壘包接球，但優瑪似乎反應不及，沒有立刻衝向一壘補位，范國宸接球後無人可傳，讓林泓育輕鬆踏上壘包，也間接讓樂天有繼續得分的機會，後來他們又攻下1分，以7：3獲勝。

對此失誤球評謝長亨表示：「這很少見，往右邊所有滾地球投手一定要去補位，不管是一壘手或二壘手接的，所以這是投手的失誤。」不過富邦昨天的守備並未「亂成一鍋粥」，6局上二壘手王正棠大秀「空中抓飛鳥」美技守備，漂亮一球讓全場MVP林承飛被接殺出局，也幫投手陳鴻文守住重要出局數。