彩晶(6116)公布第一季財報，本業由上季轉虧為盈，但業外認列投資中光電(5371)投資評價損失，導致單季虧損，稅後虧損4.29億元，每股虧損0.15元。

彩晶第一季營收49.56億元，季減5.93％、年減37.17％，毛利率由上季3.74％回升到15.09％，但年減33.09個百分點，營業利益2.94億元。

彩晶今年加碼投資背光模組廠中光電，今年再投資25億元增加持股，也認列7億元業務評價損失，使得稅後虧損4.29億元，每股虧損0.15元。

第一季總出貨量較2021年第四季減少6.2％，為403萬片(換算19吋約當量)，整體產品平均售價約為美金44元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為9,347萬片，大尺寸面板出貨量約為28萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為7萬台。

產品組合方面，6吋(含)以下手機面板產品佔總銷售金額29％，6.1～10.4吋中尺寸平板相關產品佔總銷售額58％，11吋以上大尺寸面板產品佔12％。