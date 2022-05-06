本土疫情持續攀升，台灣民意基金會董事長游盈隆5日在臉書發文表示，前副總統陳建仁現在是蔡總統最信賴的防疫專家，陳日前在臉書寫下，「只要疫苗覆蓋率繼續大幅提昇、快篩試劑充分而且普及社區基層、快篩陽性而必須接受抗病毒藥物治療都能在黃金時間內接受治療，重症數及死亡數即可大量減少，無須過度恐慌」。這讓游表示，天啊！他這三個「只要」，不就是預告蔡政府當前最欠缺的三項作為嗎？此話一出，引發網友熱烈爭論，有人說「只要1個就可以了：只要下台」。

游盈隆在臉書指出，已經有好一陣子沒看到蔡政府上下驚慌失措、狼狽不堪的樣子了。最近一次是距今半年前，四項公投倒數計時50天左右；另一次，是去年五月疫情風暴乍起，疫苗嚴重短缺時。這兩次執政危機，蔡政府都用了九牛二虎之力驚險過關。面對這次猛烈的Omicron危機，蔡政府還可以依樣畫葫蘆嗎？「要快篩沒快篩，要疫苗沒疫苗，要治療藥沒治療藥...」這是一位當過部級醫院院長親口對他述說的感嘆，反映的是社會普遍的心聲與無奈。這是典型的民怨，而且深沉。

游盈隆認為，最近疫情吃緊，台灣官方防疫表現與過去兩年截然不同，不少政策作為令人摸不著頭緒。而游的評論曝光後，引發不少網友在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有人就說「每個人都知道3個只要是現在防疫最重要的事，偏偏民進黨不知道」、「防疫機制正走向崩壞」、「游先生說得的太中肯了」、「無能的蔡政府早該下台了，民眾痛恨到了極點」、「超前防疫原來只是口號，而不是行動」。