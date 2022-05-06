日本自民黨青年局眾議員訪團今天舉辦小型媒體見面會。（楊孟立攝）

日本自民黨青年局眾議員訪團今天舉辦小型媒體見面會，代理團長鈴木憲和指出，台灣是鄰近日本的重要友人，解放軍軍機頻繁進入台灣的防空識別區，也讓日本產生危機感，當作自己的事一樣看待。

鈴木憲和說，台海的穩定對亞太地區來說非常重要，日本也願意跟國際社會分享這樣的想法，這次來台灣也暸解到台灣人對現狀的認知與危機感，回日本後會在國內進行討論，也希望雙方能加強務實合作。

眾議員鈴木隼人說，台灣跟日本是共享價值的夥伴，不只政治層面，在經濟領域也要加強對話，對於日本台灣交流協會會長大橋光夫日前拋出重啓台日經貿夥伴委員會（EPC）的建議，要給予肯定，也希望雙方能繼續加深討論。

本次訪團共有五名眾議員，因為傳出有成員確診，因此今天記者會僅有兩人出席。鈴木憲和說，訪團成員分為兩組，不論是坐車或是參加會見活動都是分開的。西野太亮議員昨天做PCR檢測出陽性，我們認為他不是在台灣感染，而是在日本已經感染，只是在台灣才被驗出。