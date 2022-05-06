奇偶(3356)第1季稅後盈餘5220萬元，年增14.83%，儘管全球總經變數不少，奇偶今年營運展望樂觀，奇偶表示，今年營運可望維持成長趨勢。

奇偶過去幾年積極進行營運調整，擴大導入具備AI功能攝影機產品，並藉由控制成本外包生產標準純監控攝影機，業務亦鎖定中美貿易戰後大陸競爭者逐步退出的北美市場，目前北美地區佔比已從過去約50%拉升至60%，公司也持續擴大導入AI功能攝影機產品，調整成果逐漸顯現。

奇偶科技111年第1季合併營業收入為2.75億元，年成長4%，營業毛利為1.35億元，年增6.51%，單季合併毛利率49.16%，年增1.02個百分點，營業淨利2786萬元，年增78.59%，營業淨利率10.11%，年增4.2個百分點，營業外收入包含金融投資收益共3890萬元，稅前盈餘為6676萬元，稅後盈餘為5220萬元，年成長15%。以目前股本8.98億元計算，每股盈餘0.58元。

儘管俄烏戰爭、通膨升息、大陸疫情等全球總經產業變數不少，奇偶今年營運展望樂觀，奇偶表示，今年營運可望維持成長趨勢。