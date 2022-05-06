長相美艷、身材性感的 33 歲女星「拐拐」（許采晴），在 2014 年曾拿下「10 大網拍女神」的冠軍，之後也曾在幾部影視作品中尬上一角，演藝事業發展頗為順利。

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此外，身材姣好的她也當起老闆娘，成立了運動服飾品牌，並順勢成為自家代言人，經常在網路上 PO 出養眼的「內衣、泳裝」辣照，解放傲人「D 罩杯」，不僅讓女生看了想買，男生看了也達到淨化眼球的效果。

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近日，她驚喜上傳一系列到烏來泡湯的入浴辣照，只見她將一頭長髮紮起，換上短版小背心、三角褲，露出深不見底的事業線、纖腰和美腿，展現苗條又精實的體態，其中一張正面疑似一絲未掛的照片，也讓網友看了忍不住直呼：「太性感了我的天」、「好羨慕身材」、「鼻血要噴光了」。

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身高 168 公分的拐拐，擁有一身火辣緊實的好身材，原本是白肉底的她，因為熱愛戶外運動，也因此曬成了「小麥肌」，平時曬太陽時，甚至還會擦助曬劑，和幾年前時相比，膚色真的深了好幾個色階，但卻多了十足的自信、健康美！

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身為演藝圈的超強發電機，拐拐前陣子上節目受訪時，也透露最高紀錄同時有 10 多人在追求她，每次一到用餐時間或睡覺前，就會刷到一排追求者的問候訊息，就連到國外旅遊時也不例外，走到哪都會遇到男生搭訕，桃花超級旺！

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