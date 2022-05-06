統一超(2912)第1季稅後盈餘為21.7億元，年減19.9%，每股盈餘為2.09元，台灣7-ELEVEN穩定展店並持續整合線上線下服務，悠旅生活表現超越疫情前水準，菲律賓當地經營展現強勁成長力道，第2季營運成長可期。

統一超今年第1季合併營收為676.67億元，年成長4.02%，營業毛利為228.99億元，年成長3.24%，合併毛利率為33.84%，年減0.26個百分點，合併稅前盈餘32.51億元，較去年同期減少4.44%，主要是因第1季認列家樂福倉儲火災損失，但保險理賠金額尚未核定，排除後合併稅前淨利與去年同期約當，稅後盈餘為21.7億元，年減19.9%，每股盈餘為2.09元。

統一超表示，2022年第1季台灣7-ELEVEN強化OPEN POINT會員生態圈，掌握網路購物、行動支付、社群團購、外送服務4大消費趨勢，加上鮮食、咖啡及ES佣金等類別持續穩健提升，帶動營收成長；轉投資事業則有菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活、統一速達等表現亮眼，有效降低外部疫情干擾營運衝擊。

統一超於第1季開發多款開運鮮食掌握年節商機，因應溫度變化打造差異化鮮食，並推出「Ohlala」全新西式料理品牌，開發多樣口味的焗飯與義大利麵，打造市場最大的西式料理廚房；「御料小館」系列推出多元結構的配菜小吃，覆熱即食的特性滿足消費者加菜需求；「天素地蔬」品牌持續拓展鮮食專區與複合店型態，成功帶動鮮食業績成長近1成。

服務創新部分，7-ELEVEN藉由預購誌與「i預購」電商平台接軌低接觸購物需求，「i預購」擴大專櫃美妝保養、營養補給品商品結構，同時藉由門市團購「i划算」平台串連「i預購」精選商品，吸引消費者揪團+1，加上門市預購掌握節慶與日常飲食需求，使得第一季預購整體業績較去年同期成長超過1成；此外，受惠春節送禮採買及網購商機持續升溫，帶動交貨便、賣貨便使用頻率增加，帶動相關業績較去年同期成長超過2成。

7-ELEVEN「國際精品專櫃」導入全球各地熱賣商品，因疫情影響海外旅遊，就近滿足消費者對於異國零食的渴望，帶動相關類別成長近4成。CITY系列飲品新推出訂閱制服務，加上行動隨時取與檔期活動，CITY PRIMA精品咖啡展店已達5千家門市，為本土最大的連鎖咖啡通路，帶動成長近1成。

為滿足居家防疫需求，7-ELEVEN整合「i預購」、「i划算」兩大平台，擴大生鮮食材、保健防疫用品等商品結構，搭配端午預購、勞動節經濟日等檔期活動，並推出「雲端開心卡」結合可「跨通路支付」功能，持續發展數位與外送服務，為營運增添動能。