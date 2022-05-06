藝人吳宗憲兒子「鹿希派」的吳睿軒，去年12月26日凌晨與友人前往信義區知名夜店RAFF歡度聖誕節，中途走出店外在路邊抽菸時，信義分局員警臨檢編組步行經過，聞到有濃厚大麻味，於是請他配合化驗手上菸品，竟當場驗出大麻毒品反應。台北地檢署6日偵結，認定吳睿軒非法持有大麻菸，給予吳睿軒緩起訴處分1年，須支付公庫10萬元。

另吳否認吸毒，檢方因驗尿毒品呈陰性反應，認為吸毒罪證不足，另予不起訴處分。

信義分局去年12月26日凌晨邊樸組合警力前往信義夜店臨檢，福德派出所員警步行巡邏到松高路，發現一名男子在路邊抽菸，不過員警發現菸味並非一般香菸，聞起來怪怪的，於是當場上前盤查。當時員警要求吳睿軒基手上僅抽到一半的香菸交出檢驗，吳也相當配合，但警方用毒品試驗包檢測後，發現有大麻毒品反應，立刻將吳睿軒帶回調查。警方查出，該大麻捲菸，內含0.233公克大麻

經清查身分後，才發覺眼前的吳睿軒，竟是知名藝人吳宗憲的兒子。但吳否認自己吸食毒品，辯抽該支菸是朋友在店內請他抽的。但警方依毒品危害防制條例，移送北檢。

北檢今偵結，給予吳緩起訴處分，期間1年，須支付公庫10萬元。

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