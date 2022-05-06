民眾黨立委蔡壁如今（6日）在臉書證實「快篩陽性」，今天將開始10+7的居家照護，症狀部分，目前只有喉嚨些微癢癢的，其他並無大礙。

蔡壁如說，昨天開始辦公室就因為有辦公室同仁確診，開始3+4自主隔離，今天早上再次快篩時，出現了「2條線」，很確定的是知道應該是確診了，所以將開始10+7的居家照護。她說，因為立院早有相關準則，我可以利用視訊質詢，不會錯過立委應有的質詢。