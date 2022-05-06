蔡壁如快篩陽！自曝「喉嚨癢癢」 今起10＋7居家照護 09:292022/05/06 中時新聞網 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨立委蔡壁如（左）。（資料照/張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨立委蔡壁如今（6日）在臉書證實「快篩陽性」，今天將開始10+7的居家照護，症狀部分，目前只有喉嚨些微癢癢的，其他並無大礙。 蔡壁如說，昨天開始辦公室就因為有辦公室同仁確診，開始3+4自主隔離，今天早上再次快篩時，出現了「2條線」，很確定的是知道應該是確診了，所以將開始10+7的居家照護。她說，因為立院早有相關準則，我可以利用視訊質詢，不會錯過立委應有的質詢。 5月12日起居家隔離檢疫者 快篩陽即確診 竹縣確診暴增 招募40名疫調人員 #蔡壁如 #10+7 #居家照護 #快篩陽性 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮兒童疫苗開打 4人暈針無大礙 04:102022/05/06 地方新聞 居隔、居檢、自主防疫… 12日起快篩陽等同確診 04:102022/05/06 財經要聞 桃園確診移工宿舍外堆垃圾 將開罰 04:102022/05/06 地方新聞 北漂兒確診高燒關在租屋處快斷炊！ 他接獲求救怒轟：政府做了甚麼？ 07:552022/05/06 政治 疫情期間 糖尿病照護不中斷 04:102022/05/06 投資理財 艾力克斯全家上周確診今解隔離 曝比快篩更有效判別染病之道 08:502022/05/06 娛樂 北市築防線 轉設上呼吸道症狀急門診 04:102022/05/06 生活新聞 打3劑發病6天身亡 高榮副院長「保命9字訣」：千萬別拖 00:212022/05/06 生活 3類人快篩陽性即確診 新制12日上路 7問題秒懂 08:452022/05/06 生活 學生染疫滾雪球 深陷停復課輪迴 04:102022/05/06 生活新聞 台東確診亡直送火葬 養護機構挨批 04:102022/05/06 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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