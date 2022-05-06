職棒啦啦隊出身、女團「伊梓帆」隊長梓梓(董梓甯)，擁有甜美臉蛋與魔鬼身材，被封為「真人版娜美」，她平時經常透過社群分享工作花絮與生活，不料最近在社群上消失多日，昨天(5/5)po文透露自己已確診多天，過程症狀非常糟糕，確定染疫後，甚至有人當她的面噴她酒精，身旁的目光讓梓梓自責又沮喪。

梓梓昨天po文，表示很多人關心她怎麼彷彿人間蒸發，才吐露其實前幾天就確診了，而過程不舒服的程度太過巨大，直到前天才好轉一點，終於能夠發文，她表示染疫的前4天狀況非常糟糕，「乖乖照三餐吃藥卻都無法退燒，咳嗽咳到流淚、頭暈頭痛、全身痠痛疲倦」，如今天天按時服用清冠一號，希望趕快康復，而po文當天，她已經退燒，只剩輕微的咳嗽，梓梓坦言私下是個很宅的人，「除了工作我幾乎都在家，我真的已經很保護自己，完全是突然中標，不知所措」。

梓梓也分享了染疫前後的全過程，透露確診前一天還很有活力，完全無徵兆，而當週她也完全沒有接觸到確診者足跡，只是工作挺忙碌而疲憊，但她沒多想，就下台中工作，直到當天一起床感覺喉嚨痛，而梓梓有季後賽演出要排練，因此想著先去看醫生然後再趕去排練室，到了教室後，梓梓基於保護眾人的想法，不敢進去練舞，而是在外面先快篩，沒想到結果是陽性，她嚇得立即停下所有動作，去大醫院採檢，也暫停所有人的排練，讓大家去篩檢，所幸除了他本人以外，其他人都是陰性。

在確診後，梓梓透露1922打不進去，她又在比較不熟悉的台中，教室也有不認識的人，身心煎熬下，整個人很脆弱，「所以當時身邊的人的反應、不管有意無意義說出來的話、都會讓你很敏感很難受」，舉例身旁有人在她還沒離開時，就朝她的方向噴酒精，或是說一些「我待會要憋氣走過去」、「我待會走過去要沿路噴酒精」等話語，或是遠離經常跟她相處的人等，梓梓雖知這些人無惡意，但當下她聽聞這些，心情上卻是很自責也很挫折的，這種感受是直到確診才親身體會到，因此提醒眾人「若身邊也出現確診的朋友，當下的心情肯定很不安很無助與沮喪，希望大家將心比心，在說話、行為都可以溫柔以待，因為沒有人希望自己生病」。

梓梓也感謝協助她的好友、家人、球團、經紀人、團員們的幫助與安慰，也謝謝當天就診的醫師，之後幾天都持續關心她的狀況，她因此期許自己也能成為溫暖的人，如今po文一方面也是報平安，表示自己好多了，會努力讓身體康復，「會照顧好自己成為最強抗體迎接季後賽，請大家不用擔心我呦！」。