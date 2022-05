白宮今天宣布,副新聞秘書尚皮耶下週將出任新聞秘書,成為美國首位非裔、公開LGBTQ的白宮發言人。移民第一代、成長於藍領階級家庭的尚皮耶正是實現美國夢的最佳代言人。

白宮宣布,現任新聞秘書莎琪(Jen Psaki)將於13日離職,由尚皮耶(Karine Jean-Pierre)接任新聞秘書職務。尚皮耶將成為白宮首位非裔與LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒)發言人。

現年44歲的尚皮耶出生於加勒比海法國海外省分馬丁尼閣島(Martinique),父母為海地人。5歲時和父母與2個弟妹移民紐約。母親是家庭健保助理、父親開計程車維生。尚皮耶畢業於哥倫比亞大學,著有「前進」(Moving Forward: A Story of Hope, Hard Work, and the Promise of America,暫譯)。

尚皮耶曾擔任進步派MoveOn.org網站首席公共事務主管,也曾在美國國家廣播公司(NBC)與微軟國家廣播公司(MSNBC)擔任政治分析家。前美國總統歐巴馬(Barack Obama)政府時期,尚皮耶即負責時任副總統拜登(Joe Biden)的高階溝通與政治職務,曾任白宮政治事務辦公室區域政治主任,也曾參與歐巴馬與拜登競選活動。

講話輕聲細語的尚皮耶在去年6月美國驕傲月(Pride Month)時曾推文表示,在16歲那年向媽媽出櫃,但媽媽臉上的反感讓她回到了「眾所周知的櫃子裡,並砰地關上了門」,在那之後她的性向成為家裡的秘密,並持續多年。

她接著說:「我很自豪能成為一名出櫃的黑人酷兒女性,且已經有一段時間了。我很高興地說,我的母親現在為『全部』的我感到驕傲;她愛我的伴侶,也樂於成為溺愛我們撫養女兒的祖母。」「我自己與親人接受的過程並不容易,但這是值得的。」

尚皮耶和任職於美國有線電視新聞網(CNN)的瑪沃(Suzanne Malveaux)收養一名女兒。