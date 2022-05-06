創見資訊（2451）董事會通過2022年第一季合併財務報表，第一季合併營收34.5億元，相較上季減少1.39％。營業利益5.24億元，相較上季減少11.0％，稅後淨利7.79億元，較上季成長59.8％；每股盈餘為1.82元。

回顧今年第一季，營業毛利率達24.9％，與前期和去年同期相當，主要受惠於採購政策及庫存成本控管，即便原物料波動及諸多總體經濟不利因素，仍能保有穩定營運績效，營業淨利率亦達15.2％，維持高獲利成果。

而業外損益本季獲利金額較高，主係集團內創見資訊（上海）有限公司，工廠生活區因應當地土地徵收案，核准處分土地使用權及建築物，本季處分完畢認列收益約台幣3.44億元，EPS影響數約每股0.80元。

展望未來，烏俄戰爭及中國防疫規範等重大經濟變數仍未緩解，導致我端重要的中國及東歐市場，業績受到一定程度衝擊，而強勢美元也可能對日常交易有所影響，創見已提前保留合適的外幣部位，供營運所需並降低匯兌損失。更重要的是，創見將持續精進供應鏈及庫存管理、優化生產效能，同時加大力度推廣各類嵌入式產品並擴大應用層面，期能充分發揮競爭優勢，帶動營收及獲利成長。