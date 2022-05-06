為積極探索各種過桶風味的可能，蘇格蘭知名威士忌品牌「百富單一麥芽威士忌」今年再次突破風味的極限探索，酒廠團隊歷經8年的尋覓與研究，終於打造出百富第一款以法國皮諾甜酒桶過桶的全新威士忌「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」，以法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富經典蜂蜜風味再次昇華，增添清甜水果香氣，同時伴隨著蜜柚、細緻蜜餞及薑根的辛香層層堆疊，尾韻清爽順口，標榜是一款不容錯過的全新經典作品。

「百富單一麥芽威士忌」是少數仍遵循傳統製酒工藝的威士忌酒廠，百年以來秉持「一心一藝」品牌精神，謹守每一道製酒工序，悉心成就一瓶瓶工藝結晶。百富在首席調酒師大衛史都華的帶領之下，開創了突破威士忌製酒規則的「過桶工藝」，不僅為威士忌產業帶來顛覆性的改變，更積極探索各種過桶風味的可能。

歷經百年傳承，在傳統製酒工藝的基礎上，百富酒廠持續突破、追求創新。1980年代，首席調酒師大衛史都華為了創作風味層次更豐厚、獨特的威士忌，在酒窖進行長時間反覆實驗，最終發明使用兩種橡木桶換桶熟成的技術，透過將威士忌置於傳統橡木桶中熟成數年後，再移置另一種橡木桶中進行過桶二次熟成，此「過桶工藝」成功為酒液帶來豐富層次及細膩滑順口感，不僅讓百富過桶系列威士忌廣受歡迎，更開拓威士忌產業的風味疆域，帶來劃時代影響。

今年百富過桶系列正式迎來最新力作「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」，是百富首次使用來自法國皮諾甜酒桶過桶，威士忌先在傳統橡木桶中陳年至少16年後，再以皮諾甜酒桶過桶數月，進行二次熟成。百富16年法國皮諾甜酒桶，以經典蜂蜜風味為基調，綴以清甜花果如蜜柚、天竺葵花香、細緻蜜餞及嫩薑香氣，尾韻清爽順口，齒頰留香。

「百富16年法國皮諾甜酒桶」靈感源於百富美國品牌大使的一趟歐洲之旅，因在旅途中嘗試了來自法國干邑區的開胃酒對之難以忘懷，便向百富首席調酒師大衛史都華提議使用皮諾甜酒桶來過桶。大衛史都華表示：「當我得知皮諾酒桶（Pineau Cask）時，我立刻對它的風味印象深刻，很想看看這些橡木桶會給百富帶來什麼不同。」在爾後的八年裡，大衛史都華和百富團隊致力於尋找出最優質的橡木桶，在不懈追求與試驗後，終於實現理想中的過桶風味，於2022年正式推出過桶系列全新生力軍-百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌。

百富過桶系列單一麥芽威士忌，皆運用「過桶工藝」讓系列酒款在百富經典的蜂蜜風味基調之上，又各自擁有獨特風格。百富過桶系列深受消費大眾喜愛，其系列包括：百富最具代表性的「百富12年雙桶DoubleWood單一麥芽威士忌」，酒液置於西班牙Oloroso雪莉桶進行二次熟陳，為其帶來香甜水果、Oloroso雪莉酒的細緻風味；由首席調酒師大衛史都華精心挑選的加勒比海蘭姆酒進行過桶的「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」，為酒液增添熱帶水果及太妃糖香氣，展現滿滿熱帶風情。「百富21年波特桶PortWood單一麥芽威士忌」則是以葡萄牙波特桶進行過桶，創造出成熟葡萄乾、蜂蜜與香料的細膩香氣，口感猶如奶油絲綢般，也是首席調酒師大衛史都華最引以為傲的代表作。

「百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌」建議售價為3,800元，主要於全台特約菸酒專賣店販售。

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