搶攻國旅度假商機，台北晶華酒店攜手集團旗下晶英酒店各館，自今（5/6）日起至6月30日止推出「環遊晶華雙城假期」住房專案，並於今（6）日中午12點限時限量開賣，消費者可以以史上最超值的價格，一次體驗兩間頂級飯店，一晚入住台北晶華酒店，另一晚再選擇入住礁溪晶泉丰旅、台南晶英酒店或太魯閣晶英酒店，每房每晚最低只要2,999元起（以搭配礁溪晶泉丰旅或台南晶英為例）。專案不須連住，旅人以彈性安排入住酒店的日期，安心體驗兩家頂級酒店的度假氛圍、盡情享受兩座城市的風土民情，一個價格、雙倍享受。五月底前，官網訂房加購高鐵還有全台最低65折起的獨家優惠，最高可省下近兩千元的交通費用。

台北晶華建議，追求城市中靜謐感的旅人，可以選擇入住礁溪晶泉丰旅，除了能體驗頂級溫泉飯店的精緻服務與設計感十足的空間外，更可於客房內的半露天式景觀湯池中，沉浸在極品美人湯碳酸氫納泉中，感受假期的怡然自得。專案價格5,999元起，相當於每人每晚1,499元起，即可入住台北晶華酒店及礁溪晶泉丰旅各一晚（詳細規範請參考台北晶華酒店官網說明）。

熱愛府城美食與文化的旅人則可以選擇預訂台南晶英酒店，作為晶華國際酒店集團旗下最具有文化底蘊的人文五星飯店，台南晶英步行即可抵達市內多個名勝古蹟與景點，擁有豐富歷史典藏、蘊含人文風貌。酒店內設有露天泳池，房客可悠閒地享受南台灣的豔陽藍天，還可將府城市景盡情收入眼簾。專案價格5,999元起，相當於每人每晚1,499元起，即可入住台北晶華酒店及台南晶英酒店各一晚（詳細規範請參考台北晶華酒店官網說明）。

全台唯一擁抱國家公園峽谷景緻的頂級飯店-太魯閣晶英酒店也在此次專案的選擇當中，擁有得天獨厚的絕佳地理位置，酒店內的每一道風景皆流露出濃厚的大自然氣息。專案搭配房型為鮮少釋出的12坪山嵐客房，提供隱密休憩空間，旅人可於房內盡情欣賞山嵐景色、恣意享受群山環抱的自然氛圍，晚間還可以在滿天星斗下的峽谷露天電影院觀賞每日精選電影。專案價格9,999元起，相當於每人每晚2,499元起，即可入住台北晶華酒店及太魯閣晶英酒店各一晚（詳細規範請參考太魯閣晶英酒店官網說明）。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華國際酒店集團旗下的晶英品牌酒店，分布於全台熱門觀光景點城市，台北晶華結合都會人文以及自然景致，提供消費者由北至南多種住宿選擇，也讓消費者可以隨心所欲的安排度假行程，同時各家酒店也嚴格把關每項安全衛生防護措施，為消費者提供最安心又最舒適的住宿環境。