網紅黃琳擁有甜美臉蛋和不科學的傲人火辣身材，大學時期就曾登上PTT表特版，如今更被網友封為「兇版Angelababy」、「世新女神」，instagram就多達78萬粉絲追蹤，人氣居高不下，近來PO出的短片中，只見她穿著比基尼曬出各種邪惡視角，讓所有人看的鼻血直流。

黃琳在Instagram曬出短片，只見她穿著比基尼，大方分享傲人魔鬼身材，接著靈活運鏡秀出傲人上圍的各種視角，只見比基尼包不住一對傲人北半球，只能勉強遮住半截，動作稍大恐會不慎走光，讓人充滿無限遐想，此外不僅擠出深邃事業線，下半身神秘地帶也大方見客，過程中更不忘用撩人眼神頻頻放電，讓所有人看的心裡小鹿亂撞，最後更放大絕加碼放送由下往上的「邪惡視角」，讓粉絲集體暴動。

這支短片僅一天就吸引近3萬人按讚朝聖，網友也紛紛留言：「這個身材真的好辣好喜歡」、「看到覺得有100%的幸福」、「泳衣是故意買小嗎」、「Sexy girl，我心目中最火辣的女神」、「泳衣在妳身上感覺總是小了一號」、「看完影片上班瞬間都有了活力」、「太美麗了，看完頭又暈了」、「真的美翻了，身材超棒」。

黃琳向來不吝嗇秀出火辣魔鬼身材，日前曬出賣萌影片，跟著音檔宣示要開始減肥，接著穿著粉色比基尼在原地跑步彈跳，一對招牌傲人北半球也跟著搖晃，差點要直接彈出比基尼大走光，讓網友看了也直言頭超暈。