確診飆破3萬快篩、PCR「亂成一團」 江守山曝「病毒共存」代價：健保要加很多錢

國內疫情在5日這天突破3萬例，且還沒看到高峰。毒物科專家招名威認為，本土疫情嚴峻，到了這時候「的確有禁內用的必要」，不然單日破10萬這天很快會到。他並呼籲4種人盡量別外出，減少染疫風險。

儘管政府已定調減災、輕重症分流，甚至快篩陽即確診的政策，也將於12日實施，「擺明要與病毒共存」。不過招名威認為，當全台陽性率高，重症、死亡率也會跟著提升，醫療量能越來越緊繃，醫界已有「盼暫時禁止內用」的聲音出現。

到底該不該禁內用？招名威強調「確實有這個必要」，如果現在什麼都不做，單日確診數破10萬這天很快就會到來。他表示，就算要共存也該有輕重緩急，與其短時間內造成社會壓力大、篩檢跟不上確診，倒不如提出配套，和病毒「軟共存」，該有的管控措施還是得做。

另外，招名威呼籲4種人盡量減少外出，包括高風險族群（慢性病患者）、長者、幼童，以及沒打疫苗的人，這段時間必須提高警覺，避免前往人多的場所，降低感染機率，才是最安全的做法。