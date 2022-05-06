大家都念錯了！許多台灣人念電子信箱的時候，常以小老鼠來來代稱「＠」，但其實這樣對外國友人說的話，恐無人能懂，且該符號的正確讀音也與老鼠的發音相去甚遠，引發網友熱議，不少人說，在台灣大家都這樣念，如果改念正確讀音，反而會有一票人不懂，而內行網友也透露@的正確讀音應是at。

一名網友近日在PTT上發文表示，他每一次都把「@」念成是「小老鼠」，即便是口頭敘述自己的電子信箱給別人時也不例外，但這個符號應該有個正式名稱吧？大家都是怎麼念這個符號？而且為什麼大家會約定成俗叫它小老鼠啊？明明就長得不像。

貼文引起網友討論，「在台灣就念小老鼠，所有機關行號客服都懂」、「你跟外國人講小老鼠，他肯定覺得莫名奇妙」、「正確讀音念出來可能沒幾個人知道，在台灣都是說小老鼠」、「email時最好念小老鼠，不然沒人聽得懂」、「跟國外同事合作，你講小老鼠看看，根本沒人知道你在說啥」。

事實上「@」的正確念法是「at」，在國際上的官方名稱則是「commercial at」。而這個符號最常在電子郵件上看到，用來區分使用者名稱與伺服器網域的名稱。「正式名稱就at，聽過一兩次就知道了」、「這不就at？30年前國小上電腦課就教過了」。