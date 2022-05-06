化學藥劑掉落車道，並有滲漏情形。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

化學藥劑是吸入有害的硫化納。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

一輛載有化學藥劑硫化納的中型貨車，6日清晨6時許行經中山高南下78.7K湖口路段時，與1輛拖板車發生擦撞車禍後在路肩翻覆，車上2人右手、腰部受傷，由桃園消防局救護車送楊梅天成醫院，車上4桶化學藥劑掉在車道，並有滲漏情形。

新竹縣消防局獲報到場，以吸液棉吸收止漏，同時佈固定泡塔水線稀釋化學物濃度，所幸並未波及人車，毒災應變隊新竹隊也已抵達現場警戒。事故原因，由國道警方調查中。