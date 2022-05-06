貨車擦撞翻覆 國1湖口路段化學藥劑滲漏 09:332022/05/06 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 載有化學藥劑的大貨車在中山高湖口路段翻覆。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 化學藥劑掉落車道，並有滲漏情形。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） 化學藥劑是吸入有害的硫化納。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） 一輛載有化學藥劑硫化納的中型貨車，6日清晨6時許行經中山高南下78.7K湖口路段時，與1輛拖板車發生擦撞車禍後在路肩翻覆，車上2人右手、腰部受傷，由桃園消防局救護車送楊梅天成醫院，車上4桶化學藥劑掉在車道，並有滲漏情形。 新竹縣消防局獲報到場，以吸液棉吸收止漏，同時佈固定泡塔水線稀釋化學物濃度，所幸並未波及人車，毒災應變隊新竹隊也已抵達現場警戒。事故原因，由國道警方調查中。 台9線小貨車疑過彎失控撞回收車 擋風玻璃全碎車門慘變形 土城車禍3重傷 無照少年遭紅牌重機撞飛三公尺 一度沒呼吸心跳 #國1湖口路段 #車禍 #滲漏 #化學藥劑 #路肩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬華男疑闖紅燈被4車輾過 頭部重創四肢骨折身亡 07:372022/05/02 社會 女駕駛撞倒騎士 穿小可愛衝下車11秒片網看傻：氣都消了 17:102022/05/05 社會 北投死亡車禍！6旬婦騎車擦撞護欄自摔 頭部重創不治 16:322022/05/05 社會 西濱爆嚴重車禍 4大車連環撞 全線道封閉 13:082022/04/28 社會 摔車骨折怪路面油漬害打滑 國賠50萬遭駁回 15:392022/05/05 社會 路口死亡車禍多 警籲駕駛注意這2因素避免憾事 12:452022/05/05 社會 梅雨鋒面周日來襲 信義房屋教你雨天看屋撇步 17:072022/04/29 生活 台大博士生校內被撞成重傷 肇事女駕駛身分曝 目擊者還原現場 12:342022/05/01 生活 好貴的車禍！北市社子島賓士轎跑撞保時捷 車頭全凹 17:322022/05/02 社會 誇張影片曝 男遇車禍糾紛挨告 行車紀錄器拍下對方神扯1舉 11:162022/05/03 社會 撞擊影片曝 西濱聯結車鬼切釀1死3傷 車頭撞爛滿地碎片 13:092022/05/04 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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