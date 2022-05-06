The Sixers are currently listing Joel Embiid as out for Game 3, but there’s still progress that could be made to change his availability vs. Heat on Friday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 5, 2022

在東區準決賽前兩戰因為右眼眶骨折與輕微腦震盪傷勢缺席的七六人中鋒恩比德，6日遭到《The Athletic》記者查拉尼亞爆料，將因腦震盪保護協議缺席7日的G3，不過《ESPN》記者沃納洛斯基隨即補充，如果恩比德恢復進度超前，七六人仍可在G3賽前更改狀態。

甚至《NBC費城》記者約翰克拉克強調，儘管恩比德還在恢復過程當中，卻很有機會在G3取得上場許可，因為他自己相當渴望可以回到場上幫助隊友，畢竟少了恩比德的七六人，前兩戰分別輸了14、16分，假如G3回到主場再輸，就等同提前宣判死刑。

恩比德是在季後賽首輪G6比賽尾聲，遭到暴龍前鋒席亞卡肘擊臉部，造成右眼眶骨折與輕微腦震盪，當時七六人總教練瑞弗斯選擇在球隊大幅領先29分的情況下，繼續把恩比德留在場上的調度備受質疑，不過瑞弗斯到現在仍然堅持他沒做錯。

雖然恩比德提前被七六人放在G3無法出賽名單之中，可是假如繼續少了例行賽場均可拿30.6分、11.7籃板的他，七六人全隊或許已經可以預估G3結局，畢竟「大鬍子」哈登早已證明自己並非領袖等級球星，恩比德帶傷強行復出的機會仍然很高。