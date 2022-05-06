藝人波波蓁擁有34D姣好魔鬼身材，網路人氣超旺的她，社群粉絲就有227萬力挺，她原是美妝部落客，曾經是阿沁旗下練習生之一，培訓2年多以偶像女團「Ciao俏女孩」出道，團體解散後，轉戰戲劇圈，28歲的波波蓁除了在民視八點檔《黃金歲月》中飾演徐佩珊，也經營自己的Youtube頻道。近日她在社群平台分享自己運動的畫面，不到一天就吸引上千人按讚。

波波蓁昨（5）日在社群平台發布自己運動的影片，她寫下心情「該面對了，有氧預備備」，順便推薦身上的運動內衣品牌，畫面中波波蓁畫著淡妝，穿著素色運動內衣和短褲，運動內衣的長度只到肋骨，露出大量肌膚，長髮被汗水沾濕的她，雙手不斷使勁操作器材，雙峰隨著運動幅度抖動，波波蓁不時喘氣，露出痛苦表情，小聲抱怨「好痠」

有網友回她「那個運動內衣看起來滿好穿的（非常實際）」，波波蓁親自回應：「真的很好穿」，其他網友都為她加油，稱讚她就算在運動，看起來也還是很漂亮「加油阿可愛的波波蓁」、「認真的女人最美麗了」、「運動身體好」、「很有健康美」，面對有網友說她胖，波波蓁不客氣反擊「一直以來，真的很常在我影片底下看到留言說我太胖不然就是太壯，我覺得是時候教育一下大家的審美觀吧。」

波波蓁為了比賽積極準備。（圖／波波蓁facebook）

霸氣言論引來網友認同「身材好到爆」、「超棒好嗎身材超好」、「蠻剛好的啊」、「妳這樣身材超好的，我的理想身材」、「那是因為他們沒有在健身」