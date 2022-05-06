南京大學國際關係學院教授、江蘇省習近平新時代中國特色社會主義研究中心特約研究員朱鋒6日在大陸《環球時報》撰文指出，由於新冠病毒檢測陽性，美國國務卿布林肯無限期推遲原定5日發表的拜登政府對中政策演講。布林肯將發表涉中政策戰略報告，意味著美對中戰略競爭現有思路和做法，已走到「再檢討」和「再定義」時刻，須走出死胡同。中國輿情圍繞中美關係未來走勢，出現「兩極化」態勢，問題是應該客觀準確地認識拜登政府今天的中國政策。

朱鋒表示，拜登政府對中戰略競爭的核心目標，就是要通過切斷中國企業獲得美國高科技產品、阻止中美相互間的高科技性專案投資、組建抗中高技術集團、削減給中國學生赴美留學簽證等手段，試圖阻礙中國科技和工業化進程的國際競爭力，重新拉開中美力量對比的差距，保持美國的全面競爭力優勢和霸權地位的穩固。這就是美國政府今後將要奉行的長期對中戰略競爭政策。

朱鋒稱，拜登政府的涉中戰略競爭政策，不僅無助於中美關係的穩定和健康發展，更會嚴重打壓中美正常的商業、經貿和人文合作，增加中美政治和安全對立，並在政治上大大弱化中美關係本應發展的對話和協調進程，給兩國關係本應秉持的「相互尊重、平等互利、合作共贏」的性質帶來重大的不確定因素。

朱鋒認為，為了在國內和國際上贏得「去中國化」所需要的政治、外交和輿論的支持，拜登政府延續川普時期在涉疆問題上對中國的指責，完全顛倒黑白地將中國打擊三種勢力、促進新疆經濟發展和民族融合的政策，汙蔑為「人權迫害」。在台灣問題上，拜登政府也企圖進一步掏空「一中政策」承諾。南海主權和海洋權益爭議，本來是中國和東協部分聲索國完全可以對話和談判解決的問題，如今卻變成域外國家美國在不停絮叨中國是「欺負者、擴張者和修正主義國家」。

朱鋒分析，烏克蘭危機本質是冷戰結束以來最危險的大國代理人戰爭。連羅馬教宗方濟各近日也公開表示，因為北約不停地「招惹」俄羅斯，才導致了俄羅斯啟動對烏克蘭的軍事行動。中美兩國本應在盡快平息烏克蘭衝突中加強磋商、充分發揮大國外交的協調力和動員力，為盡快結束衝突創造條件。但令人遺憾的是，在美方的渲染和操弄下，烏克蘭衝突進一步推升了中美之間的公眾情緒和輿論對立，為中美關係的未來走向帶來了新的不確定性。如何避免中美關係繼續惡化，正在前所未有地考驗兩國政治家的眼光與決斷力。

朱鋒強調，中國不會畏懼與美國競爭，可以接受競爭，但必須是符合國際多邊主義規則和全球治理機制的平等競爭，是為了兩國人民和世界可持續穩定、和平與繁榮目標而進行的公平競爭，也是為了保障現行國際秩序合理運行的有責任的競爭。

朱鋒指出，為中美長期戰略競爭做好準備，更是對中國社會能否形成清醒、客觀的戰略眼光和能力儲備的歷史性考驗。中方需要走出簡單化的「美國衰落論」。從中美長期力量對比的走勢來看，核心變數是經濟和金融體制的健全、科技創新能力和製造業高精尖程度。只有中國進入世界科技創新和高精尖製造業的「第一方陣」，並最終占據前沿，中國才能真正引領世界。