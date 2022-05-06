曾西（Sisi）過去是TVB娛樂新聞台主播，就讀香港中文大學新聞專業碩士畢業，她外型甜美，曾擔任主播和外景主持人，近年則淡出螢光幕改當美妝旅遊網紅，近期她在網上分享一支影片，大談過去在電視台的經歷，自曝「TVB的傳統只有保護『親生小孩』」，不會照顧其他藝人，更不可能為了別的藝人後製節目時開濾鏡，且公司裡給人壓力很大，讓她一回想起就快窒息，直言此生不可能再回TVB工作。

曾西最近在小紅書發文分享在TVB工作心得。（圖／翻攝自微博）

最近大陸綜藝節目竄起，有網友發現明明都是實境秀《聲生不息》，在TVB和在大陸播出的版本中，後者播出時明顯上了一層濾鏡，來賓個個看來皮膚好又夢幻，但也有人認為TVB播出的版本才真實。對此，曾西過去在TVB工作多年，在小紅書中親解TVB不上濾鏡的原因跟追求真實感根本無關，「因為那些也不是TVB的藝人，他管你死！」

據《香港01》報導，TVB的不成文的規定就是只保護旗下藝人，若不是他們公司的藝人出醜，TVB決定不會幫忙，而沒有藝人敢對此投訴的原因是TVB在香港幾乎是一台獨大，「如果這些演員不幫TVB拍劇的話，幾乎沒有工作沒有收入，所以藝人幾乎都是看TVB的臉色過活」。

曾西也說，自己以前還是臨時演員時更嘗盡人情冷暖，進去化妝間不會有人招呼你，你得自己察言觀色哪張椅子沒人坐，卑微問說：「哥哥有沒有空幫我弄一下頭髮？」，而對方會冷眼問你是要演哪部戲，整個過程讓人壓力很大，幾乎要窒息，如果可以，再也不想踏進TVB的化妝室，也不想歷經當年的生活，話鋒一轉她還是感恩電視台當時給她機會認清社會，在高壓的環境中快速成長，而對此，TVB方面尚未回應。