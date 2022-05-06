華爾街股市再度坐上雲霄飛車，繼周三飆漲之後，周四反轉崩跌更深，在中午之前就將周三獲得的巨大漲幅全數吐出，終場道瓊指數跌逾1,000點，與標普500指數的跌幅都超過3%。那斯達克指數與費城半導體指數慘跌5%。台積電ADR大跌4%。

投資人擔心聯準會前一日的升息不足以抑制飆升的通膨，以及在一連串激進的升息後美國經濟終將無法避免衰退。債市再度遭到拋售，美國10年期債息升破3.1%，科技與其他成長型股票首當其衝。在財報利空消息籠罩下，eBay、Etsy、Shopify等主要電商股重挫，亦給美股帶來壓力，也是導致那斯達克指數創下近兩年來最大單日跌幅的主要原因之一。

★主要指數

道數崩跌1,063.09點或3.12%，收在32,997.97點，創下2020年10月來最大單日跌幅。

標普500指數重挫153.3點或3.56%，為4,146.87點，創下今年以來第二大跌幅，僅次於4月29日（跌3.63%）。

那斯達克指數跌647.16點或4.99%，為12,317.69點，創下2020年11月來新低與2020年6月以來最大單日跌幅。今年以來那指下跌21.3%，仍處於熊市。

費城半導體指數崩跌158.3點或5.00%，為3,005.5點。

★消息

聯準會於周三會後宣布升息50個基點與6月起開始縮減資產負債表，此決議符合市場普遍預期，聯準會主席鮑爾在記者會上明確表示央行並未積極考慮升息75個基點，周三美股應聲大漲。然而到了周四，交易員卻提高對美國央行在6月會議升息75個基點的押注，根據聯邦基金利率期貨衍生工具交易數據，交易員認為6月升息3碼的可能性達到75%。CME FedWatch工具顯示，美國6月升息75基點的機率高達83%。

聯準會前副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，美國央行至少要將基準利率調升至3.5%，才可能抑制住通膨。

衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）遽升22.74%，收在31.20點。

美國10年期公債殖利率周四盤中一度升至3.106%，創下2018年以來新高，尾盤回落到約3.04%，上漲12個基點，終場收於3.066%，創下2018年11月以來新高。

美國勞工部公布，上周（截至4月30日）初次請領失業給付人數較前一周增加1.9萬人，為20萬人，超出市場預期的18萬人。美國首季非農業生產力大跌7.5%，創下1947年第三季以來最大跌幅，單位勞工成本更暴增11.6%。市場焦點將轉向美國勞工部周五發布備受注目的4月非農就業報告，以尋找就業市場情況與其對貨幣政策影響的線索。

美股崩跌削弱投資人的風險偏好，比特幣尾盤重挫逾9%，約報3.61萬美元，盤中曾一度大跌11%，約報3.56萬美元。

在避險資金追捧下，以及聯準會的政策立場似乎較其他央行更為強硬，美元指數創下20年高。

歐盟將在年底前分階段禁運俄國石油，紐約期油漲45美分或0.4%，收在每桶108.26美元，創下3月25日來新高，盤中一度大漲逾3%，報111.37美元。布蘭特期收漲76美分或0.7%，為每桶110.90美元，創下4月18日以來新高，盤中一度大漲3.5%報114美元。

美國各交易所成交量總計為134.5億股，高於過去20日均量120.1億股。