★分析

Verdence Capital Advisors投資長Megan Horneman表示，投資人現在沒有在關注基本面，如財報，主要還是信心問題。

Latitude Investment Management創始人兼執行長Freddie Lait表示，聯準會仍將維持其鷹派的升息路線，以在未來6、7個月內將利率拉回至約3%水準。因此趨勢仍在，我們很可能看到今年以來的走勢持續下去。

Natixis美洲首席經濟學家Joseph LaVorgna表示，數據顯示今年美國長期公債市場創下至少自1928年以來最差的表現。

Schwab Center for Financial Research（SCFR）交易和衍生品部門常務董事Randy Frederick表示，如果你上漲了3%，然後第二天回落0.5%，這是很正常的事，但我們是周三上漲了3%，然後在半天之內看到它100%逆轉，這真是非常異常的事。

Horizon Investments投資組合策略主管Zachary Hill表示，聯準會對於把利率提高到中性水準以上以控制通膨的前景，仍然抱持開放態度。儘管過去幾個月來我們看到金融環境持續緊縮，但顯然聯準會希望看到它進一步收緊，股票估值上漲與聯準會這種願望互不相容，因此，除非供應鏈迅速恢復，或勞工重回就業市場緩解缺工問題，否則隨著聯準會再度釋出更為鷹派的信息，任何股市反彈都可能只是苟延殘喘。

★類股

標普500指數11大類股全面大跌，成長型股票雲集的非必需消費類股跌5.81%、科技股跌4.93%、通訊服務類股跌4.09%，表現最疲弱。具防禦概念的公用事業類股跌1.07%，跌幅最小。有油價支撐的能源股跌1.39%，亦相對抗跌。

★重磅股

重量級科技股全倒，蘋果跌5.57%，微軟跌4.36%，亞馬遜跌7.56%，Alphabet跌4.71%，特斯拉跌8.33%，Meta跌6.77%，網飛跌7.69%。

道瓊指數成分股全跌，默克藥廠（Merck）跌0.56%，跌幅最小。 Salesforce.com跌7.11%，Nike跌5.89%，表現最疲弱。

主要晶片股集體重挫，美光跌3.16%，德州儀器跌3.38%，英特爾跌3.41%，恩智浦跌4.06%，應用材料跌4.49%，高通跌4.97%，超微跌5.58%，輝達跌7.33%。

★焦點股

推特收漲2.6%，成為盤面上相當罕見的亮點，因為標普500指數只有19檔成分股收高。特斯拉執行長馬斯克周四表示，甲骨文共同創始人艾利森（Larry Ellison）、紅杉資本（Sequoia Capital）等投資方同意提供71.4億美元融資助他收購推特。外媒報導，馬斯克正積極與大型投資公司和富豪投資人就收購推特的新融資方案進行協商，盼能獲得更多融資以減少個人出資。

Etsy跌16.8%、eBay跌11.7%、Shopify跌14.91%，拖累標普500指數非必需消費品類股重挫5.8%。該電商平台在周三盤後公布的上季業績表現大致符全市場預期，但本季展望意外疲弱。

Intuit Inc跌8.50%，收在409.86美元，股價創下一年來新低，是給標普科技股帶來最大拖累的成分股之一。該軟體公司周三同意支付1.41億美元就旗下報稅軟體TurboTax誤導和欺騙消費者的訴訟案進行和解，Intuit亦將停止宣傳TurboTax提供「免費報稅」服務的廣告。

中概股重挫，京東跌6%、拼多多跌11.18%、嗶哩嗶哩跌10.68%。周三美國證券交易委員會將新一批約80多家中國企業列入預定下市名單。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌4.00%，收92.15美元，換算台股價格為543.85元。

聯電ADR跌4.40%，收8.04美元，換算台股價格為47.45元。

日月光ADR跌4.78%，收6.57美元，換算台股價格為96.94元。

中華電信ADR跌0.29%，收41.96美元，換算台股價格為123.82元。