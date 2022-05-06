CNN報導，根據人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）報告稱，自2019年以來，俄軍部隊在中非共和國「立即處決、折磨、毆打平民」，該報告援引幾個西方政府、聯合國的資料，並採訪了40人，包含10名受害者與15名目擊者，並將這些罪刑歸咎於俄羅斯在中非共和國的活動勢力，俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）。

瓦格那集團據信為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）密友普里格津（Yevgeny Prigozhin）所有，但普里格津一再否認與瓦格納集團有聯繫。人權觀察的危機與衝突主管邵葉（Ida Sawyer）表示，有證據表明，支持中非共和國政府的俄軍部隊嚴重虐待平民且完全不受懲罰。

他補充說：「中非共和國政府及其合作夥伴未能有力譴責這些侵權行為，並未能查明和起訴責任人，這很可能只會助長非洲及其他地區的犯罪活動。」中非共和自2013年起就因種族與宗教鬥爭至今。

報告中指控的暴行之一是在中非共和國西部的波山果亞（Bossangoa）附近殺害了至少 13 名手無寸鐵的男子。事件發生在 2021 年 7 月 21 日上午，當時講俄語的部隊設置了路障，有受訪者說:「他們攔住了這些人，毆打並射殺了他們，然後將至少八具屍體放入了一個淺洞中。」

同年8月，中非共和國政府向聯合國安理會提交報告要調查此事，但到現在都沒有公布任何結果。人權觀察還與六名男子進行了交談，他們聲稱他們被中非共和國軍隊和講俄語的部隊非法拘留了數週，這些人稱這些人將他們關押在南部省分的巴塞科托（Basse Kotto）的國家軍隊基地中， 據受害者稱，被拘留者中有幾人遭到毆打，兩人被處決。

根據中非共和國前總理唐德拉（Henri-Marie Dondra）聲稱，該國沒有跟俄的私人軍火公司有任何合約。而根據聯合國報告表示，2018年中非共和國與莫斯科簽訂一項正式協議，允許俄羅斯「前軍官」訓練該國部隊。而美國、歐盟、法國和幾個聯合國專家小組都報告說，瓦格納集團在中非共和國存在並運作。

根據人權觀察的說法，與俄有關的部隊在中非共和國境內活動時不穿有官方標誌或指定制服，這讓一般人難以分辨。