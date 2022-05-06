由於美股周四暴跌、提振對避險貨幣的需求攀升，加上聯準會可能繼續加大緊縮貨幣政策力度，推升美元指數升抵20年高點。
美元兌一籃子貨幣的美元指數盤中曾攀高到103.94，創下2002年12月最高紀錄，之後又回落到103.5。至於在個別貨幣方面，由於受到英國央行再度升息、並警告經濟可能陷入衰退危機，導致英鎊兌美元一度摜破1.24價位，創下2020年6月最低水平。
另外歐元也因為德國工業訂單數據不佳，讓它持續疲弱走勢，兌美元走低到1.0518，繼續在5年低點附近徘徊。
由於美股周四暴跌、提振對避險貨幣的需求攀升，加上聯準會可能繼續加大緊縮貨幣政策力度，推升美元指數升抵20年高點。
美元兌一籃子貨幣的美元指數盤中曾攀高到103.94，創下2002年12月最高紀錄，之後又回落到103.5。至於在個別貨幣方面，由於受到英國央行再度升息、並警告經濟可能陷入衰退危機，導致英鎊兌美元一度摜破1.24價位，創下2020年6月最低水平。
另外歐元也因為德國工業訂單數據不佳，讓它持續疲弱走勢，兌美元走低到1.0518，繼續在5年低點附近徘徊。
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