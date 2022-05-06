媒體人陳揮文在節目上喊話，要求民進黨立委高嘉瑜應去吿衛福部部長陳時中。（圖／翻攝自《中視》）

面對媒體人陳揮文「去吿陳時中」的要求，民進黨立委高嘉瑜以一句話回應，此話也被節目主持人哈遠儀解讀是「顯然就是沒有要提告的意思」。（圖／翻攝自《中視》）

民進黨立委高嘉瑜與衛福部部長陳時中為快篩試劑對槓，引發各界關注。媒體人陳揮文昨日（5）在節目上問高，指揮中心1日稱她臉書文章是「不正確資訊」，「這個到底是真的還是假的？」並要求高應立即去吿陳時中。對此，高尷尬回應：「就這些部分，我覺得我們適度的澄清跟說明，我想大家也都能夠了解我們的原意。」雙方意外的互動，讓現場來賓們狀似不知所措。

高嘉瑜昨日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，相信總統蔡英文也有重視到快篩相關議題，所以非常的關心，才會在民進黨中常會上呼籲說，必須要有大量的鋪貨、多元的管道。高強調，在她臉書發文後，陳時中也很快讓唾液快篩的第一家廠商能夠通過，但大家也期待未來有更多家廠商，能夠加入唾液快篩的行列，畢竟有比較就會有價格的競爭，才能突顯快篩試劑的市場需求，愈多加進來價格可能也會更低廉。她也建議，指揮中心能在快篩試劑上，標註準確度等資訊，讓民眾自己去做選擇。

話說到這，陳揮文突然插話，拿出指揮中心1日批高嘉瑜臉書發文是「不正確資訊」的澄清稿，當場詢問高：「我只有一個問題，這個到底是真的還是假的？如果指揮中心這個是真的，那請你大義滅親，把高嘉瑜罰300萬！這是指揮中心的圖耶！你不是罵高嘉瑜嗎？那高嘉瑜這個是假新聞，就高嘉瑜罰300萬啊！如果這個是假的，應該是高嘉瑜去吿陳時中啊！」陳強調，此事不是高說謊就是陳時中說謊，但他認為是陳說謊，因為大家都可看到高所言有拿出證據，不該大家講一講、罵一罵就算了，這樣和稀泥是不對的。

主持人哈遠儀詢問高嘉瑜：「高委員有要幫自己喊冤嗎？」陳揮文當場對高大喊：「什麼喊冤？你應該去吿陳時中！」高則再度解釋自己臉書文章的意思，讓一旁的陳揮文忍不住再逼問：「所以陳時中罵你，你就吞下去就對了？」高回應：「就這些部分，我覺得我們適度的澄清跟說明，我想大家也都能夠了解我們的原意。」

高嘉瑜與陳揮文的互動，讓現場來賓不知所措，紛紛低頭暗笑，狀似被突如其來的狀況震驚。針對高的回應，哈遠儀則總結道：「好，顯然就是沒有要提告的意思。」哈此話一出，也讓現場發出笑聲。