為了迎接「雙星」里歐納德、保羅喬治下個球季滿血回歸，快艇已經提前做好準備！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基6日爆料，柯文頓提前點頭答應跟快艇完成續約2年2400萬美元動作，他的經紀人安卓莫里生也公開證實了沃神這個爆料。
儘管《ESPN》薪資專家馬克斯估計，隨著快艇提前跟柯文頓完成續約，快艇下個球季的豪華稅將從1780萬美元漲到5490萬美元，可是快艇老闆鮑爾曼應該很願意付這筆錢，畢竟擁有里歐納德、保羅喬治與柯文頓等同組成聯盟最強鋒線。
生涯替火箭、七六人、灰狼、拓荒者、快艇等隊打過球的柯文頓，是在今年交易截止日前夕，跟鮑威爾一起被拓荒者交易到快艇，來到快艇打了23場比賽，柯文頓不僅場均10.4分，更擁有4成5的三分命中率，甚至創下生涯新高43分。
畢竟柯文頓是一名相當優質的3D球員，不僅擁有三分火力，防守功力也不在話下，他是本季唯一完成90次抄截、90次火鍋以上數據的球員，等到下個球季里歐納德、保羅喬治雙雙傷癒歸隊，跟柯文頓的聯手絕對可以成為對手攻守噩夢。
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