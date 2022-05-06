3歲半的小仁和小義(化名)是在台灣出生的越南寶寶，由領有台灣身分證的媽媽獨力扶養，因發展遲緩，2019年轉介至第一社福新北早資中心社區方案，當時社工協助申請保姆到宅服務，從不會走路、無法坐穩，至今甚至可以協助簡單的家務。

兩個寶寶從不會走路、無法坐穩，且幾乎不太能發出聲音，透過穩定的就學、密集的療育而開始進步，歷時2年6個月，現在已可配合老師指令，在家幫忙媽媽做簡單的家務，說話也越來越流暢，雙寶間互動增加，甚至需要媽媽介入調解紛爭，並順利以一般生身分進入幼兒園就讀。

媽媽也終於可尋找正職工作兼顧家計，現在在工廠擔任作業員，因小仁和小義還需持續療程，下班時媽媽也積極的帶孩子到醫院進行職能、語言及物理治療，由學校、醫院和第一社福三方同步給予媽媽專業並穩定的支援，社工也隨時關心孩子的狀況，並不定期提供物資的協助，緩解單親媽媽肩上的沉重壓力。

在第一社福永愛發展中心的小麗(化名)現年45歲，從小為腦性麻痺併肢體障礙，為極重度的身心障礙者，小麗年幼時，因父母離異，後來祖父母相繼去世，由三位姑姑們一起偕同照顧。小麗小時候腳踝外翻，需進行手術以利行走，大姑姑為了帶小麗前往醫學進步的美國求醫，因而決定收養小麗，經過不停奔走尋求各單位的協助，最終經過判決正式成為小麗名義上的母親。

已經76歲的大姑姑是大學榮譽退休教授，和小麗一同住在校舍中，小麗平日在永愛發展中心接受照顧，大姑姑每逢周末則會驅車從新竹北上，帶小麗返鄉享受假日休閒生活。每到周末返家時光，大姑會向中心借輪椅，即便輪椅相當沉重，但姑姑仍用盡力氣，為的就是讓小麗可以度過美好的假期。姑姑安排豐富且多樣的休閒生活，每次和同學老師分享她的休閒生活，小麗眼神中都閃耀著光芒，也感受到大姑對她滿滿的愛。

第一社福基金會目前有12個心智障礙服務機構，服務近千位幼兒及成人心智障礙朋友，近年因疫情影響捐款銳減，但每年仍需龐大的服務經費，呼籲社會大眾小額捐助，支持心智障礙者福利服務，捐款可洽第一社會福利基金會官網。