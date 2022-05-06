在勇士對決灰熊的第二戰中灰熊前鋒布魯克斯(Dillon Brooks)在追防勇士小裴頓(Gary Payton II)時犯規，被判定為二級惡意犯規遭驅逐出場，而小裴頓左手肘因此骨折，要缺陣一段時間，今天聯盟官方則給出最新判罰，布魯克斯還要因此被禁賽1場，第三戰無法出賽，雙方將於台灣時間5月8日繼續對決。

Dillon Brooks has been suspended for one game after flagrant foul that injured Gary Payton II. pic.twitter.com/GENeZsmzTw — Bleacher Report (@BleacherReport) May 5, 2022

布魯克斯上一場比賽首節就對小裴頓犯規，小裴頓於三分線接球後切入準備得分，但後面追防的布魯克斯先用左手撐住對方，接著揮出右手往小裴頓臉上招呼，小裴頓因此失去重心跌倒，屁股重重落地，他面露痛苦緊抱著左手遲遲無法起身，裁判隨後判定這是二級惡意犯規，布魯克斯立即被驅逐出場。

Skip bayless & unc Shannon Sharpe bout to fight over Dillon brooks foul 😭😭😭😭 pic.twitter.com/8B8UdGemDV — Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) May 4, 2022

之後據查拉尼亞(Shams Charania)報導小裴頓手肘骨折，韌帶也受到損傷，至少要缺席三周，而這個犯規引來外界熱議，除勇士總教練科爾(Steve Kerr)相當不滿，名嘴史密斯(Stephen A. Smith)更認為他不僅該被驅逐出場，更該被禁賽處分，而聯盟今天給出最新懲處，布魯克斯遭到禁賽1場，不過名嘴貝勒斯(Skip Bayless)卻有不同看法。

The NBA makes me sick. It crumbled under social media pressure to "do the right thing" and wrongly suspend Dillon Brooks. It also obviously wants - NEEDS - beloved Steph to advance, not some upstart team from Memphis. Congrats, Association, Twitter owns and operates you. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) May 5, 2022

貝勒斯在推特發表布魯克斯被禁賽的看法，他說：「NBA讓我感到噁心，它在社交媒體壓力下崩潰了，被迫『做正確的事』並錯誤讓布魯克斯禁賽。聯盟顯然希望心愛的柯瑞(Stephen Curry)晉級，而不是灰熊，恭喜聯盟，社群完全掌控著你們。」布魯克斯被禁賽卻引來兩面看法，這是否真會影響比賽走向，我們繼續看下去。