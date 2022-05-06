工業菁英30指數成分股增亞泥、刪玉晶光等各6檔 10:132022/05/06 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司公布「臺灣指數公司工業菁英30指數」2022年成分股定期審核結果，成分股增亞泥（1102）、刪玉晶光（3406）等各6檔成分股納入和刪除之變動自5月5日交易結束後生效，即自5月6日起生效。 工業菁英30指數成分股納入6檔包括：亞泥、勝一、晶技、臻鼎-KY、矽創、南茂等；成分股刪除6檔包括：佳格、福懋、豐興、玉晶光、神達、台郡等。 矽創H1獲利 拚年增雙位數 上市櫃成長高股息指數成分股 納入南亞等27檔 #亞泥 #豐興 #矽創 #玉晶光 #台郡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》本周廢鋼、鋼筋跌 豐興：出貨放緩 11:392022/04/25 財經 《鋼鐵股》跌勢未止 豐興廢鋼、鋼筋續降價 11:282022/05/03 財經 台股力守萬七 聚焦科技股法說 04:102022/04/24 專題周報 水泥預拌廠 高殖利率護體 04:102022/04/26 證券．權證 豐興調降本周廢鋼、鋼筋價 每公噸降300～400元 11:422022/04/25 財經 豐興 突降廢鋼收購價 04:102022/04/21 證券．權證 高股息30指數成分股大汰換 聯發科入 台積電出 00:172022/04/21 財經 台郡、同欣電 Q1獲利報喜 04:102022/04/28 證券．權證 豐興 本周內銷盤價調降 04:102022/04/26 證券．權證 西進水泥廠 今年拚倒吃甘蔗 04:102022/05/03 證券．權證 20萬散戶大驚！人氣ETF大換血 2檔權值股慘遭砍掉 17:372022/04/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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