臺灣指數公司公布「臺灣指數公司工業菁英30指數」2022年成分股定期審核結果，成分股增亞泥（1102）、刪玉晶光（3406）等各6檔成分股納入和刪除之變動自5月5日交易結束後生效，即自5月6日起生效。

工業菁英30指數成分股納入6檔包括：亞泥、勝一、晶技、臻鼎-KY、矽創、南茂等；成分股刪除6檔包括：佳格、福懋、豐興、玉晶光、神達、台郡等。