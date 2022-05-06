東京核心物價指數4月年增1.9％ 創7年最高 10:132022/05/06 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被視為日本物價趨勢先行指標的東京核心消費者物價指數在4月年增1.9％，創下7年來最高紀錄。 日本政府表示，東京核心通膨攀升主要歸因於食品成本上揚，以及手機費降低對通膨的影響力也逐漸減小。該數據目前更加強化經濟學家預期未來幾月日本通膨將會加速達到該央行設定的2％目標。 信金中央金庫資深經濟學家角田指出，如果食品價格漲勢持續擴大，日本全國核心通膨很可能在4到6月就會升破2％。 岸田：持續關注台海 絕不容以武力片面改變現狀 跟進Fed 央行6月再升息機率高 #全國 #東京 #通膨 #核心 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》7年之最 東京4月核心CPI近2% 09:522022/05/06 財經 日本光靠台積電還不夠 日媒：勿忘陸晶片失敗慘案 09:302022/05/05 財經 《國際政治》歐大動作制裁俄油 日憂缺貨不敢跟 16:232022/05/05 財經 專業財經能力獲器重 元大投顧副董 胡睿涵將出任 04:102022/05/06 金融．稅務 不畏通膨 成衣廠Q1賺很大 04:102022/05/06 證券．權證 印度基金潛利高 蓄勢待發 04:102022/05/06 投資理財 Fed升息2碼 電子股給力 台股反彈 04:102022/05/06 財經焦點 《國際經濟》逾3年新高 菲國4月通膨4.9% 10:312022/05/05 財經 加碼科技基建股 提高勝率 04:102022/05/05 投資理財 美專家籲 美日台建立一軌半戰略對話 04:102022/05/06 國際大事 美股崩殺千點爆了！專家曝致命原因驚呼：後面更恐怖 08:502022/05/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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