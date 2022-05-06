被視為日本物價趨勢先行指標的東京核心消費者物價指數在4月年增1.9％，創下7年來最高紀錄。

日本政府表示，東京核心通膨攀升主要歸因於食品成本上揚，以及手機費降低對通膨的影響力也逐漸減小。該數據目前更加強化經濟學家預期未來幾月日本通膨將會加速達到該央行設定的2％目標。

信金中央金庫資深經濟學家角田指出，如果食品價格漲勢持續擴大，日本全國核心通膨很可能在4到6月就會升破2％。