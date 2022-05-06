臺灣指數公司公布「臺灣指數公司藍籌30指數」2022年成分股定期審核結果。成分股納入臻鼎-KY（4958）、祥碩（5269）、AES-KY（6781）等5檔，同時也刪除5檔。成分股納入和刪除之變動自5月5日交易結束後生效，即5月6日起生效。

成分股納入5檔包括：聯華、臻鼎-KY、祥碩、AES-KY、裕融等；另成分股刪除5檔包括統一、和泰車、中信金、台灣大、豐泰等。