藍籌30指數成分股新增臻鼎及祥碩等5檔 10:132022/05/06 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司公布「臺灣指數公司藍籌30指數」2022年成分股定期審核結果。成分股納入臻鼎-KY（4958）、祥碩（5269）、AES-KY（6781）等5檔，同時也刪除5檔。成分股納入和刪除之變動自5月5日交易結束後生效，即5月6日起生效。 成分股納入5檔包括：聯華、臻鼎-KY、祥碩、AES-KY、裕融等；另成分股刪除5檔包括統一、和泰車、中信金、台灣大、豐泰等。 14檔獲利旺 可望有基之彈 半導體股擴量重返三成以上 指數站上10日線 #豐泰 #AES-KY #聯華 #臻鼎-KY #和泰車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IP股、IC設計股及矽晶圓 領軍半導體股反彈 12:122022/05/03 財經 小輕跑之王KYMCO VJR 125 4V／TCS 全新進化登場！ 21:052022/05/04 機車情報-機車新聞 興櫃公司110年度財報均出爐 太和-KY獲准延後 20:142022/05/03 財經 美升息催化 五族群扮反彈先鋒 04:102022/05/05 證券．權證 TPK 4月營收68.14億元 近六個月以來的低點 17:042022/05/04 財經 環宇-KY Q1每股淨損1.55元 連七季虧損 23:282022/05/03 財經 北極星-KY 拚2025年取得兩張藥證 04:102022/05/04 證券．權證 北極星：目標2025年至少取得兩張藥證 20:002022/05/03 財經 興櫃公司110年營收及獲利各年增16.65％、103.06％ 17:222022/05/04 財經 《熱門族群》91APP、網家營運大不同 股價也兩極 11:282022/05/04 財經 《其他股》訂單、出貨暢旺 威宏-KY上月營收寫新高 10:582022/05/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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