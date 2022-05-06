歐洲股市周四出現連二跌，大多數板塊吐出了早盤因聯準會較不鷹派言論的漲勢。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌3.11點或0.70%，為438.26點，旅遊休閒股、銀行股、保險股表現最差。

美聯準會宣布升息50個基點，主席包爾(Jerome Powell)並明確排除了在接下來會議升息3碼的可能，投資人鬆了一口氣。不過歐洲股市上漲反彈的勢頭，盤中在華爾街股市開市之後開始減弱。

Equiti資本的市場分析師David Madden說，歐洲股市在上午是穩定在上漲區間，但是美國股市隨後開局走低，打壓了歐洲這邊的股票。儘管聯準會表現出沒有過度的鷹派，但是對美國成長放緩的擔憂似乎正在蔓延。

對升息的擔憂、中國的新冠疫情封鎖、烏克蘭戰爭，高漲的通膨都在今年對股市產生壓力，歐股今年以來已下跌逾10%。

瑞士信貸大跌2.8%，報6.72瑞士法朗；由於俄羅斯入侵烏克蘭，該行公布其富豪客戶有104億瑞士法朗(約106億美元)的資產遭到凍結。

空中巴士上漲6.3%，報109.0歐元；該客機製造商上季獲利優於預期，同時其主力的窄體客機增產50%計畫得以堅定地落實執行。

石油巨頭殼牌大漲3.1%，報2293英鎊，也帶動了油氣股上漲0.6%。由於天然氣價格高漲，殼牌宣布上季獲利達創紀錄的91.3億美元。

歐洲央行預計將在今年稍晚時提高利率。歐元區4月通貨膨脹創下了7.5%的歷史新高，幾乎是歐洲央行目標的4倍，但是由於擔心經濟走弱，歐洲央行反應遲緩。