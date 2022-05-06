來碗雞湯，不但可以暖胃、快速消除飢餓與疲勞感，在疫情期間，眾多營養師也都推薦在家燉煮雞湯。對牙口不好的長輩與仍不善於咀嚼的幼童來說，雞湯的營養成分更容易消化吸收，有助強化體能、維護自體免疫正常均衡運作。但如何煮出味道鮮美又能留住食材口感的好湯，《Amyの私人廚房》粉絲頁版主張美君指出，關鍵秘訣就是湯頭。她也傳授不用添加過多調味料，就能讓湯頭鮮美的「跑活水」秘訣。

●挑選在地、原型食材 就能煮出好味道

Amy指出，餐廳大廚的料理會那麼好吃的祕密，就是用來美味的高湯作基礎。「只要湯頭鮮美無腥味，再加入喜歡的配料就是一碗好喝的湯品」。

至於美味湯底的秘密，Amy強調，挑選在地、原形食材，至少新鮮度滿分。尤其是經常用來熬湯的洋蔥、紅蘿蔔或白蘿蔔、玉米等新鮮時蔬，不但可以提升湯品風味，也富含多元營養素，不用多餘添加香料就自帶香甜。

在《Amyの私人廚房：你今天喝湯了嗎？ 》書中，Amy強調，熬製高湯的基本食材，可以多使用根莖類蔬菜和各種辛香料，搭配新鮮無腥臭味的豬大骨、牛大骨、雞骨或是魚骨等，變化出不同口味香氣的高湯底。

舉例來說，方便的雞骨蔬菜高湯，基本版煮法可以這樣做：

鮮美雞湯煮法。(資料來源《Amyの私人廚房：你今天喝湯了嗎？ 》 幸福文化提供 / 圖/中時新聞網陳友齡製作)

●嘴刁版湯品 大廚鮮味的祕密：「跑活水」去腥

一般人都知道，熬煮高湯一定要將肉、骨頭類先放入滾水中汆燙幾秒，讓肉類表面蛋白質凝固後撈起，再用清水洗去血水與雜質，就能煮出清澈高湯。但Amy透露，如果是更講究湯頭的饕客，煮高湯時可以換用這招，進一步達到去腥提鮮的效果，就是「跑活水」：

所謂的「跑活水」就是把肉類和骨頭放入冷水中小火煮，但不要煮至過度沸騰，等到幾乎快沸騰時就關火，這就是「跑活水」去腥的步驟，如此燉煮出來的高湯，更顯鮮美又無腥味。

●有了高湯 配合時令變出好料

日常準備好高湯後，就可以配合時令或身體狀況，加料煮出方便料理。Amy指出，像現在正值立夏，有時潮濕悶熱，人會特別沒精神，總覺得身體黏糊糊的，這是濕氣重的表現。這時候可善用湯品和食療，幫身體祛濕、降火，預防疾病侵擾。

Amy建議，可以用雞高湯搭配夏季盛產的苦瓜、冬瓜和竹筍等，煮出好喝又能消暑退火湯品；胃口不好者，也可以用高湯煮成鹹粥或是湯泡飯，增加食慾。如果太忙碌、工作壓力大、只想喝湯解決一餐的話，湯品中也可以加入有豐富蛋白質的豆腐與膳食纖維豐富的菇類及蔬菜，小孩大多也會愛喝，都能快速滿足營養和健康。

※資料來源／《Amyの私人廚房：你今天喝湯了嗎？》／幸福文化提供