70批次（Block 70）F-16戰機

土耳其2017年執意採購俄製S-400飛彈防衛系統，和美國鬧翻，促使國會帶頭，把安卡拉踢出F-35隱形戰機專案外。

不過，據《防務新聞》（Defense News）5日報導，由於土耳其出口武裝無人機，顯然對烏克蘭抗俄大有助益，加上土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）出面，與俄羅斯進行外交斡旋，都有機會協助提升安卡拉在美國國會受損的形象。

要是土耳其處理得當，北約盟國可能說服美國國會，讓它以約 60億美元（近1770億台幣）的價格，向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）採購40架70批次（Block 70）F-16戰機，還有大約80套現代化套件，以升級現有機隊。

有好幾名在把土耳其踢出F-35專案中扮演要角的美國國會議員審慎表示，在拜登政府說，出售F-16給安卡拉符合北約（NATO）和美國的安全利益後，他們可能會放行。