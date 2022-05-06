台股加權指數6日跳水崩跌，開低在16,491.11點，較前一日大跌205.01點，權王台積電（2330）開跌在528元，也較前一日跌14元，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）同步下挫，航運股及金融股也未發揮撐盤作用，早盤類股指數下跌逾1％，台股指數早盤跌幅擴大，跌點逾340點，失守16,400點關卡。

美股4日強彈曇花一現，5日旋即暴跌，開低走低。聯準會甫採取自2000年以來最大一次升息後，市場擔憂經濟衰退威脅日增，聯準會難以抑制惡化的通膨，10年期美債殖利率收於3.066％，為2018年11月以來最高收盤價。尖牙股多數大跌5％上下，但快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技因收購案，股價飆漲17.19％。

統一投顧指出，市場擔憂俄烏衝突擴大，歐盟考慮分階段對俄羅斯實施石油禁令，地緣政治緊張加劇。通膨數據居高不下，聯準會如市場預期宣布升息2碼，且6月啟動縮表，但化解了一次升息3碼的擔憂，激勵台股短線反彈。

不過，美債殖利率飆高，恐慌情緒再起，美股反彈曇花一現，台股目前仍以跌深反彈看待，建議謹慎操作擇優選股，選股以防疫、航運、網通及HPC、跌深半導體權值股及高殖利率概念股為主。