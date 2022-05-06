台積電在半導體產業表現優異，更被喻為是台灣「護國神山」，吸引大陸開出高薪大舉挖角其人才，有外媒指出，台積電員工的年薪中位數約為6.5萬美元（折合約台幣193萬），而陸企挖角的價碼，較低級別的高管和工程師的薪水，可能是台灣的3到5倍。

中東媒體《半島電視台》報導，陸企開出高薪大舉挖角半導體產業人才，以台積電前研發處長、中芯國際首席執行長梁孟松為例，在 2020年的酬金約達153萬美元，還有公司股票和贈送豪宅在內的福利。

中研院歐美研究所副研究員吳建輝則表示，大陸積極挖角人才是台灣面臨的最大威脅，但在經濟安全方面，台灣半導體產業前往美國、日本、歐洲等地設廠，政府也需要留意。

《星期日泰晤士報》先前以「大陸不擇手段尋求半導體霸權」為題撰文指出，台灣主導著世界半導體的生產，現在全球最先進的晶片約有92%是由台積電生產。報導提及，受到疫情衝擊，全球陷入晶片荒，除了進一步將台灣推上地緣政治的風口浪頭上，更引來北京政府的覬覦，試圖滲透台灣半導體產業和挖走人才，據悉有越來越多家偽裝成台資或外資企業，利用空殼公司或開曼群島等避稅天堂隱藏身分。