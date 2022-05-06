去年6月投書大陸《環球時報》，警告拜登政府可能因台灣問題捲入與中國大戰後「被離職」的美國退役海軍陸戰隊員、時任職美國國防部的蓋爾，日前接受《環時》專訪，於6日刊出，蓋爾警告，「厭惡中國的群體思維」，讓美方肆無忌憚地處理美中關係，這背後充滿致命風險。

蓋爾指出，去年文章發表後，他在美國被貼上「中國宣傳喉舌」和「偏頗的親中派」等標籤。他擔心，去年以來，（美中發生）戰爭的可能性增加了。美中兩國都預料到突發事件可能發生，中國南海、台灣海峽等地區的軍事部署肯定都增強了，在擁擠的海域和空域出現意外並引發戰爭的可能性，也在相應增加。

加劇緊張局勢的是美國增加對台灣的安全援助和先進武器軍售。一些美國官員到訪台灣，也加劇了這種危險。任何中立的觀察者都會得出這樣的結論，即美國單方面採取了最終可能導致「美國承認台灣為獨立國家」的「一中一台」政策。

蓋爾認為，美國決策者不太可能花時間坦率地瞭解事實，尤其是從歷史背景的角度深入研究台灣問題。在此過程中，國安機構和國會監督者都接受了一種「厭惡中國的群體思維」。用這種肆無忌憚的做法管控當前的美中關係，可以說充滿了致命的風險。

蓋爾稱，中國國務委員兼國防部長魏鳳和4月20日與美國國防部長奧斯汀通話。如果美中兩國軍政高層之間沒有就台灣問題的立場持續溝通，美國菁英可能會在一個不容談判的現實問題上犯錯。為避免戰爭爆發，必須不斷提醒美國，「任性的」台灣不是「永不沉沒的美國航母」。

蓋爾認為，美國一些反中議員頻踩一個中國原則紅線，表明美國涉及外交政策的行政部門和國會在實踐中已放棄一個中國政策。現有的訊息證實，美國政府越來越將台灣視為「獨立於中國的主權國家」，他們很容易被說服加入美國兩黨和兩院關於台灣問題的「群體迷思」中。

蓋爾指出，美國目前的「群體迷思」是對中國在所有問題上都應該持強硬立場和政策。在台灣問題上，坦誠的、與之相反的觀點只能在閉門的情況下表達。

對那些希望就台灣問題跟中國開戰，以恢復美國在西太平洋地區和亞洲影響力的國會、行政部門和軍工勢力來說，烏克蘭危機升級是一份「禮物」。如果台海危機發生一場類似的升級，那將被認為是一場確保美國地區霸權永久化的勝利，美國兩黨的政治成員會深感滿足。美國干涉中國主權最終會引發美中無限制戰爭的危險顯而易見。美國軍火商大量牟取暴利將延長解決台海危機的時間。