坊間流傳吃大蒜、喝芝麻油可以預防新冠病毒，醫生表示，這是欠缺實證的說法。（茂盛醫院提供／盧金足台中傳真）

疫情燒不停，各種偏方紛出籠，坊間流傳吃大蒜、喝芝麻油可以預防新冠病毒，醫生表示，這是欠缺實證的說法，大蒜、喝芝麻油為提高免疫力的食材，與維生素B、C、D同樣視為輔助品，如果想靠吃大蒜、喝芝麻油預防病毒，沒有臨床證據，最有效方法還是打疫苗，做好個人防疫工作，勤洗手、戴口罩才最重要。

近來網路流傳可以喝大蒜水、吃大蒜、喝芝麻油或採塗抹方式可以避免染疫？也有人覺得使用嗽口水或用生理食鹽水來沖洗鼻子是有助防疫。

對此，茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊表示，大蒜是一種可以增強免疫功能的食材，但沒有臨床可證明它可以抵抗新冠病毒，可以當輔助，多吃一點對身體有益，但如果想靠它預防病毒，沒有臨床證據，最有效的方法還是打疫苗，做好個人的防疫工作。

此外，嗽口水因含抗菌配方，可視為輔助品，濃度夠高的話可殺菌，但不代表可殺死新冠病毒，至於，在身上抹芝麻油或喝芝麻油可預防新冠病毒，則是最沒有實證的說法，因為病毒外層是脂肪，所以勤洗手才有效果。

台灣目前已累計20萬確診人數，染疫高峰人人自危，台中市茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊指出，染疫人數增多，高齡、慢性病患、孕婦會是重症高危險群，呼吸過喘或血氧過低就快就醫；絕大多數輕症的居家照護者，建議可備妥退燒止痛等藥物使用，但不建議擅用抗生素。

呂昀珊表示，因為99.7％以上確診者為輕症，為保醫療量能可居家照護，可備存一些居家備用藥品，確診病人最擔心出現發燒、呼吸道症狀、拉肚子狀況，染疫的臨床症狀其實就像一般感冒會產生呼吸道症狀，用藥目的在於減緩不適、避免急診的風險，所以備存以退燒止痛、止咳、止鼻水、防止上吐下泄等功效的藥物為主。

有些民眾會購買抗生素備用，對此，呂昀珊說，新冠是一種病毒，併發症是急性肺炎，抗生素對它不一定有效，若已是重症者，應該馬上到醫院就醫，而不是自己使用抗生素，因為有些人會產生過敏或其他反應，所以會存有風險，不可不慎。

近期疫情升溫，呂昀珊提醒高齡、慢性病患、孕婦要特別小心，因為他們染疫之後形成重症的風險會提高，尤其母親節快來了，聚餐時會拔下口罩，近距離長時間接觸，染疫的機率大增，群體活動最好能免則免，同時也要提高防疫措施的強度，自我保護。

至於，重症的臨床反應多為急性肺炎，所以要多注意呼吸道的症狀，萬一會很喘就要快就醫，最好也備妥血氧機隨時在家裡測量監控，如果發現血氧不足就要快去急診，一般人為血氧濃度在94％以上，低於90％就要快赴醫院治療。

針對確診者痊癒之後還需要打疫苗嗎？茂盛醫院說，若是重症者還是建議打，但間隔期間不要過短。