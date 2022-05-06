全台疫情升溫，許多兒童相繼染疫，高雄市宣布明起於9間醫院、4大社區篩檢站開設小兒特診，讓快篩陽性且有咳嗽、發燒症狀的兒童現場開藥、PCR。力推「兒童綠色通道」的台北市議員許淑華批評，原先市府有意跟進卻短時間變卦，讓家長大失所望，她呼籲柯市府別用莫名其妙的政治語言，犧牲兒童就醫權利。

「柯市府團隊的行事風格，是否跟柯市長一樣缺乏同理心？」許淑華在臉書表示，有位年輕媽媽向她投訴，說自己小孩快篩陽性，光排隊等PCR就等1個半小時，不但小孩累了、口也渴了，因兒童沒有成藥可服用，只能等醫師開藥，且5歲以下兒童沒有疫苗可施打，在這波疫情當中屬於最弱勢的一群，家長無奈心情怎不令人痛心？

許淑華指出，5月3日於警政衛生部門質詢時，她直接反映這個問題，據教育局提供的資料，台北市目前染疫的孩童約833人，她因此要求衛生局加開「兒童綠色通道」，讓兒童在第一時間趕緊篩檢、取藥並服用，降低成為併發症或中、重症的風險。

許淑華接著說，衛生局長黃世傑當下表示「有需要會處理」，這樣有同理心的承諾溫暖了多數的家長，但不到12小時，衛生局又公開表示「用藥複雜暫無法進行」，不知道用藥複雜是否是真正的理由？用藥複雜就可以不加開嗎？冷漠態度令人無法接受。反觀高雄市長陳其邁願意克服，宣布5月7日起設立小兒快篩陽性社區特別門診。

許淑華表示，本來非常感謝台北市願意加開「兒童綠色通道」，但現在又落空，市民們在疫情中最期待的是市府專業團隊挺身而出，而非把問題留給家長，「柯市長自稱亞斯伯格以沒有同理心而自豪，但我始終相信在第一線看過家長焦慮又無奈的醫療團隊不至於如此。」

許淑華批評，她還是要代表家長們請問，市府層級為何政策忽然轉彎？到底是誰指使？誰授意？還是政策反覆是柯市府日常的常態？為兒童爭取加開綠色通道有這麼難嗎？兒童有優先權利辦不到嗎？開設「兒童綠色通道」高雄能，為何台北不能？

文末，許淑華感嘆，她不想再看見家長們失落的神情，請市府不要再次辜負了大家的期待，發這篇文真心希望柯市府團隊不要用莫名其妙的政治語言，來犧牲兒童就醫的權利。