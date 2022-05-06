消息面：

1.美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周四在出訪加拿大時表示，在是否調整中國進口關稅方面，美國政府將徵詢各方意見，以確定對中國進口商品加徵關稅對經濟和產業造成的影響。美國貿易代表署（USTR）周四發布公告，宣布將就2018年依據「301條款」對中國商品加徵關稅的措施進行全面性的評估，將在5月7日至7月5日期間展開第一階段的產業諮詢，這個階段將涉及價值340億美元的中國進口商品。在6月24日至8月22日期間進行第二階段業界意見收集，將涉及價格160億美元的中國商品。

2.美國勞工部公布，上周（截至4月30日）初次請領失業給付人數較前一周增加1.9萬人，為20萬人，超出市場預期的18萬人。上周初領失業金人數4周均值為18.8萬人，較前一周增加8000人。截至4月23日當周，美國續領失業金人數周減1.9萬人，為138.4萬人，少於市場預期的140萬人。市場焦點將轉向美國勞工部周五發布備受注目的4月非農就業報告，以尋找就業市場情況與其對貨幣政策影響的線索。

3.美國首季非農生產力大跌7.5%，創下1947年第三季以來最大跌幅。首季單位勞動力成本暴增11.6%，使過去4個季度的累計增幅達到7.2%，創下約40年來新高。

4.英國《衛報》報導，北京當局已經下令銀行監管、國際貿易等多個多個政府機關進行一次全面性的壓力測試，以評估中國一旦遭到和俄羅斯一樣的西方制裁時，經濟會受到什麼影響以及如何因應這些衝擊。

5.媒體報導，無視於西方要求加速增產的呼聲，合稱OPEC+的石油輸出口國組織與盟友仍然堅持現行小幅增產的計畫，也就是6月產量目標仍將按原定計畫提高43.2萬桶/日。OPEC+表示，該組織不必為俄羅斯石油供應受阻負起責任，且中國嚴格的防疫封控措施威脅需求前景。

6.美國10年期公債殖利率周四盤中一度升至3.106%，創下2018年以來新高，尾盤回落到約3.04%，上漲12個基點，終場收於3.066%，創下2018年11月以來新高。聯準會主席鮑爾表明不會一次就升息75基點的效果只維持一天，周四市場對於該央行6月升息3碼的預期再度升高，引發債市賣壓。根據聯邦基金利率期貨衍生工具交易數據，交易員認為6月升息3碼的可能性達到75%。CME FedWatch工具顯示，美國6月升息75基點的機率高達83%。

7.周四紐約期金收漲6.9美元或0.4%，為每盎司1875.70美元。美股暴跌帶動避險需求，惟美元和美國債息彈升，使上漲空間受抑。其他貴金屬方面，期銀微漲至每盎司22.44美元。白金跌6.20美元，收在每盎司973.40美元。鈀金跌58.60美元，收在2177.40美元。

8.美股崩跌削弱投資人的風險偏好，周四比特幣尾盤重挫逾9%，約報3.61萬美元，盤中曾一度大跌11%，約報3.56萬美元，創下1月以來最大跌幅。以太幣盤中曾重挫8.7%。

9.在避險資金追捧下，以及聯準會的政策立場似乎較其他央行更為強硬，周四ICE美元指數最高站上103.94，創下20年新高，尾盤仍大漲1.16%，報103.73。英國央行一如預期再度升息1碼，但警告經濟可能陷入衰退，英鎊一度跌至2020年6月來新低位，在紐約尾盤仍重挫2.25%，報1.2351美元。德國3月工廠訂單創下7個月來最大單月跌幅，歐元兌美元跌0.98%，報1.0518美元。

10.歐盟將在年底前分階段禁運俄國石油的消息持續給油市帶來提振，周四紐約期油上漲45美分或0.4%，收在每桶108.26美元，創下3月25日來新高，盤中一度大漲逾3%，報111.37美元。布蘭特期收漲76美分或0.7%，為每桶110.90美元，創下4月18日以來新高，盤中一度大漲3.5%報114美元。