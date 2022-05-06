3提名NCC委員拜會民進黨團 柯建銘：氣氛融洽 盼今天順利付委

行政院提名中正大學法律系副教授王正嘉、台灣經濟研究院副研究員王怡惠及NCC主任祕書陳崇樹等3人接任國家通訊傳播委員會（NCC）委員，函送立法院審查，3人今（6日）上午拜會立法院民進黨團，民進黨團總召柯建銘說，「氣氛融洽，大家都有拍手！」盼今天順利付委審查。

NCC委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期7月底屆滿，行政院上月底宣布，已提名王正嘉、王怡惠、陳崇樹等3人接任，名單函送立法院審查。

柯建銘表示，3名人選拜會之後大家都有拍手，氣氛融洽，大家都有拍手！全力支持，盼今天順利付委審查。

根據行政院提供資料，王正嘉現職為中正大學法律學系教授，專長是刑事法、新科技與刑法、網際網路言論與刑法、犯罪新聞報導與刑事法；王怡惠現職則是財團法人台灣經濟研究院副研究員，專長包含產業經濟、電信政策、競爭政策；陳崇樹目前是NCC主任祕書，專長包含通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理。