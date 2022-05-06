我國近日新冠肺炎本土疫情延燒，快篩需求大增，但自從政府宣布徵用快篩試劑並實施實名制後，民眾快篩反而一劑難求，消基會表示，依目前疫情發展態勢，惟有實施高強度快篩的作為，才是維持整體社會安定的必要手段，所以快篩劑已是全民的需求，但現今在供貨不足的快篩實名制之下，民眾已成為「快篩國家排隊」的一分子。

消基會表示，政府在急忙之間，匆匆推出應急的快篩劑徵用以及實施實名配售的制度，但每劑新台幣一百元遭批評售價太外貴，政府提供配售的數量，竟遠遠不足在街頭四處湧現的「國家排隊」消費者的需求。

消基會希望，政府應苦民所苦，改變目前決策，立即停止目前的實名制配售作業，首先對於國內中低收入者，而有一定的優惠措施，以減輕其經濟負擔，如果國家的經費充裕，也可以將目前政府以徵用的快篩劑，定額、定時由國家公費配發，無償提供消費者領取，毋須再勞動消費者成為街頭上的國家隊。

而在此時，也應回歸市場機制，鼓勵國內業者大量進口、自行舖貨銷售；消基會董事長黃怡騰認為，現行以公定價格實施快篩劑實名制銷售，一定會發生「價格錨定」的現象，如果政府改採免費供應或補助供應的政策，才會讓民間業者參與進口銷售的快篩劑供應，回歸市場竸爭機制，此時民間業者既能發揮私經濟部門的效率，大量的進口並上市供應，並且在政府免費供應或補助供應的「錨定效應」之下，民間業者源源不斷的供應才會出現。